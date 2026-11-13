Demirciye otel konforunda 750 kişilik KYK yurdu geliyor

Demirci'de 750 kişilik KYK yurdunun temeli atılıyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projelendirilen ve ihale süreci tamamlanan 750 kişi kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun inşaat çalışmaları resmen başladı. Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu gibi yükseköğretim birimlerine ev sahipliği yapan ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve saha hazırlıkları ile temel kazısı tamamlandı.

yapı ve donanım özellikleri:

Proje, toplam 20 bin metrekare kapalı alanda, iki blok halinde planlandı ve hem kız hem erkek öğrencilere hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yerleşkede öğrencilerin gündelik yaşamını ve akademik faaliyetlerini destekleyecek biçimde çok sayıda ortak alan bulunacak. Tesis içinde 3 adet basketbol sahası, 2 adet yemekhane, öğrencilerin çalışma ve proje geliştirmesine uygun 2 genç ofis, 8 etüt salonu ve 5 atölye yer alacak. Projede amaç, barınma kapasitesini artırmanın ötesinde, öğrencilere daha konforlu ve verimli bir yaşam alanı sunmak olarak ifade edildi.

süre ve yetkili açıklamaları:

İnşaat takvimi çerçevesinde temel atma işlemlerinin gerçekleştirildiği, yapı inşaatının planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda yurdun 2027 yılı Kasım ayında tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açılmasının hedeflendiği bildirildi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projenin ilçenin eğitim kimliğini güçlendireceğini belirterek, 'Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile köklü bir eğitim kenti olan Demirci'mizde, üniversiteli gençlerimizin en iyi şartlarda barınması adına çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor' dedi.

Belediye ve bakanlık yetkilileri, tesisin hem kapasite hem de standart bakımından bölgedeki öğrenci barınma imkânlarını önemli ölçüde iyileştireceğini, sosyal ve akademik etkinliklere uygun altyapısı sayesinde öğrencilerin sosyalleşme ve proje üretme olanaklarının da artacağını vurguladı. Yurt yatırımının sahadaki bir sonraki aşaması olan kaba inşaatın tamamlanması ve iç mekan düzenlemelerinin başlamasıyla birlikte süreç hızlanacak.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN İHALESİ TAMAMLANAN 750 KİŞİ KAPASİTELİ KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) YURDU İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR RESMEN BAŞLADI.