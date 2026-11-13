Ebeveynlere rehberlik: çocuklarda disleksi ve öğrenme güçlüğünde erken müdahale

Kartepe Belediyesi bilgilendirme programı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte ailelere, çocuklarda disleksi ve özgül öğrenme güçlüğünün erken belirtileri ile bu süreçte nasıl destek olunabileceği aktarıldı. Söyleşi Kartepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve konuşmacı olarak Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Elif Özgül Şengel yer aldı.

erken belirtiler ve okul öncesi dikkat edilmesi gerekenler:

Programda, özgül öğrenme güçlüğünün çocukların eğitim hayatına etkileri ele alındı. Şengel, okul öncesi dönemde gözlemlenebilecek işaretlerin erken fark edilmesinin önemine vurgu yaptı ve bu belirtilerin zaman içinde çocuğun okuma, yazma ve öğrenme süreçlerini nasıl etkileyebileceğini anlattı. Erken farkındalık ve doğru yönlendirme gerektiğinde çocuğun bireysel gelişimine olumlu katkı sağlayabileceği vurgulandı.

ailelerin rolü ve uygulanan yaklaşımlar:

Söyleşide ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yaklaşım biçimleri, aile içi iletişim ve öğrenme becerilerinin desteklenmesine yönelik yöntemler paylaşıldı. Şengel, ailelerin çocukların hızına ve bireysel ihtiyaçlarına duyarlı olması gerektiğini belirterek, her çocuğun öğrenme sürecinin farklı olduğunun altını çizdi. Ailelere pratik yaklaşım önerileri ve yönlendirme yolları hakkında bilgi verildi.

Program, katılan ailelerin kendi deneyimlerini paylaşması ve çocuklarının eğitim ile gelişim süreçlerine ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, AİLELERE ÇOCUKLARDA DİSLEKSİ BELİRTİLERİ, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ERKEN DÖNEMDE FARK EDİLMESİ VE ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNDE DESTEKLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLER VERİLDİ.