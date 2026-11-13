Kuşadası'nda ara tatilde dört kütüphane öğrencilere açık

Kuşadası belediyesi ara tatilde öğrencileri kütüphanelere davet ediyor:

Kuşadası Belediyesi, 9 günlük ara tatil boyunca kent genelindeki dört kütüphaneyi çocukların kullanımına açtı. Amaç, öğrencilerin tatili sadece dinlenme süresi olarak geçirmemesi; kitap okumaya, araştırma yapmaya ve ders çalışmaya uygun ortamlar sunularak öğrenmenin desteklenmesi. Hizmetler Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş yönetiminde sürdürülüyor.

Hangi merkezler açık ve sundukları imkanlar:

Çocuklara yönelik seçenekler arasında SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Cafer Kotan Yaşam Parkı’ndaki Kütüphane ve Kitap Kafe, Davutlar Yaşar Efeoğlu Kütüphanesi ve Güzelçamlı Bilgi Evi Kütüphanesi yer alıyor. SEYAKMER, yaklaşık 10 bin basılı kitap ile 25 binden fazla dijital kaynağa erişim olanağı sağlayarak hem geleneksel hem dijital okuma ihtiyaçlarını karşılıyor. Diğer merkezler ise sessiz çalışma alanları, rehberli okuma köşeleri ve kitap kafe ortamıyla farklı tercih ve çalışma biçimlerine uygun seçenekler sunuyor.

Çalışma saatleri ve katılım daveti:

SEYAKMER ve Davutlar Yaşar Efeoğlu Kütüphanesi hafta içi 09.00-18.00, cumartesi 10.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Kütüphane ve Kitap Kafe hafta içi 08.30-18.00, cumartesi 10.00-17.00; Güzelçamlı Bilgi Evi Kütüphanesi ise hafta içi 08.30-17.30 saatlerinde açık bulunuyor. SEYAKMER görevlisi Cansu Ural öğrencileri kütüphanelere davet ederek ara tatilde ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen tüm çocukların ağırlanacağını belirtti.

Tahsin Demirtaş ise kütüphaneleri sadece kitap okunan veya ders çalışılan alanlar olarak görmediklerini, çocukların yeni dünyalar keşfettiği, hayal güçlerini geliştirdiği ve sosyalleştiği yaşam alanları olarak konumlandırdıklarını vurguladı. Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bu tür hizmetleri ara tatillerde de sürdüreceklerini açıkladı.

KUŞADASI BELEDİYESİ, 9 GÜNLÜK ARA TATİLDE KİTAP OKUMAK, ARAŞTIRMA YAPMAK VE DERS ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ KENT GENELİNDEKİ 4 KÜTÜPHANESİNDE AĞIRLAYACAK.