Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik adımlarını sürdürüyor. Yapılan saha tespitleri sonucunda Bademağacı Mahallesinde zor koşullarda yaşamını sürdüren Ayşe teyze ve üç çocuğu için başlatılan destek çalışması, hayırseverlerin katkılarıyla tamamlandı. Aile, yeni evine yerleşmenin sevincini yaşadı.

sosyal hizmetler tespiti ve destek süreci:

Süreç, Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ihtiyaç tespitiyle başladı. Tespit raporuna göre ailenin barınma ihtiyacına öncelik verildi ve belediye ile iş birliği yapan hayırseverlerin desteğiyle onarımlar ve düzenlemeler yapılarak yeni yaşam alanı hazırlandı. Teslim sürecine katılan ekipler, ailenin günlük yaşam koşullarındaki iyileşmeyi yerinde gördü.

yerel temsilcilerin değerlendirmesi:

Teslimat sırasında söz alan Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Ceylan, 'Bademağacı Mahallemizde üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Ayşe Hanım’ın durumundan haberdar olduktan sonra harekete geçtik. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ailemizin yeni bir eve kavuşmasını sağladık. Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya ve yaşam durumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Bademağacı Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan da emeği geçenlere teşekkür ederek ailenin önceki zorluklarına dikkat çekti ve 'Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ayşe teyzemiz gerçekten zor şartlarda yaşıyordu. Artık çocuklarıyla birlikte başını sokabileceği bir evi var. Herkesten Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer vaka tespitlerinin devam edeceğini ve belediyenin sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. Aile ise yeni yuvalarında güvenli ve düzenli bir yaşam umuduyla günlük hayata adapte olma çalışmalarına başladı.

ALANYA BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YAPTIĞI İHTİYAÇ TESPİTİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ VE BADEMAĞACI MAHALLESİ’NDE ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ZOR KOŞULLARDA YAŞAYAN AYŞE TEYZE, HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA YENİ EVİNE KAVUŞTU.