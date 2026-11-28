Kaza ayrıntıları:

Isparta-Burdur dağ yolu yakınlarındaki Gelincik köyü civarında saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü Halil İbrahim K. olan 32 ACS 790 plakalı otomobil ile sürücüsü Mehmet Ç. idaresindeki patpat çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı büyük hasar alırken, patpat yan yattı.

Müdahale ve yaralıların sevki:

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim K., otomobilde bulunan Mehmet Y. ve Koray Ö. ile patpat sürücüsü Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta’daki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik uyarısı:

Kaza sonrası bölgedeki trafik akışı ekiplerce kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Patpat benzeri tarım işlerinde kullanılan araçların trafikte yol açtığı riskler ve güvenli sürüş önlemleri yetkililerce hatırlatıldı.

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