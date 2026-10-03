Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Cizre'de nesiller buluştu: İstanbullu öğrenciler dengbêj geleneğini yerinde dinledi

’Bizim Gök Kubbemiz’ projesiyle İstanbullu öğrenciler, Şırnak İl Millî Eğitim heyetiyle Cizre Dengbêj Evi, Mem û Zîn Türbesi ve Kırmızı Medreseyi gezdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Cizre'de nesiller buluştu: İstanbullu öğrenciler dengbêj geleneğini yerinde dinledi

Cizre'de 'Bizim Gök Kubbemiz' projesiyle kültürel tanıtım ve deneyim programı yapıldı:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürütülen 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi çerçevesinde İstanbul'dan gelen misafir öğrenciler ve eğitim heyeti ağırlandı. Programa Şırnak İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu ile Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Ziyaretin temel amacı, Cizre'nin kadim tarihini ve kültürel birikimini yerinde tanımaktı.

Dengbêj Evi'nde canlı dinleti ve kültürel aktarım:

Heyetin en dikkat çekici durağı, ilçenin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Dengbêj Evi oldu. Burada misafirlere, bölgenin edebiyatına ve sözlü geleneğine yön veren dengbêjlik hakkında bilgiler verildi; yüzyıllardır klam ve stranlarla kentin hafızasını taşıyan icralar, öğrenciler tarafından ilgi ve hayranlıkla izlendi. Performans, genç katılımcılar için hem estetik hem de tarihî bir öğrenme deneyimi sundu.

Tarihi mekanlar ve manevi mirasın tanıtımı:

Program kapsamında heyet, inanç ve kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan sembolik mekanları da gezdi. Ziyaret edilen yerler arasında Mem û Zîn Türbesi, Hz. Nuh Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezerî Türbesi ve tarihi Kırmızı Medrese bulundu. Yetkililer, her bir mekanın şehir belleğindeki yerini ve kültürel önemini katılımcılara ayrıntılarıyla aktardı.

Projeye katılan öğrenciler ve eğitimciler arasında gerçekleşen bu tür yüz yüze buluşmalar, bölgenin kültürel mirasının korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. ‘Bizim Gök Kubbemiz’ projesi, Cizre'nin tarihsel zenginliğini tanıtarak, farklı şehirlerden gelen öğrenciler için kalıcı izlenimler bıraktı.

CİZRE, &quot;BİZİM GÖK KUBBEMİZ&quot; PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM HEYETİ VE MİSAFİR ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI....

CİZRE, "BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM HEYETİ VE MİSAFİR ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI. CİZRE DENGBÊJ EVİ’Nİ VE İLÇENİN TARİHİ MEKÂNLARINI ZİYARET EDEN HEYET, KENTİN ASIRLIK KÜLTÜR GELENEĞİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrencilere saha uygulamasıyla anlatılan Kurtuluş Yolu, Samsun'da Milli Mücadele...
images

İletişim fakültesinde 2026-2027 dönemi için oryantasyon programı düzenlendi
images

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı
images

Eskişehir'de afet hazırlığında ruh sağlığı öncelik olmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara için ortak strateji: balıkesir'de iklim dayanıklılığı konuşuldu

Safranbolu'da çatı alevleri büyümeden söndü: itfaiye hızlı müdahale etti

Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü

ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi