Cizre'de nesiller buluştu: İstanbullu öğrenciler dengbêj geleneğini yerinde dinledi

Cizre'de 'Bizim Gök Kubbemiz' projesiyle kültürel tanıtım ve deneyim programı yapıldı:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürütülen 'Bizim Gök Kubbemiz' projesi çerçevesinde İstanbul'dan gelen misafir öğrenciler ve eğitim heyeti ağırlandı. Programa Şırnak İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İstanbul İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu ile Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Ziyaretin temel amacı, Cizre'nin kadim tarihini ve kültürel birikimini yerinde tanımaktı.

Dengbêj Evi'nde canlı dinleti ve kültürel aktarım:

Heyetin en dikkat çekici durağı, ilçenin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Dengbêj Evi oldu. Burada misafirlere, bölgenin edebiyatına ve sözlü geleneğine yön veren dengbêjlik hakkında bilgiler verildi; yüzyıllardır klam ve stranlarla kentin hafızasını taşıyan icralar, öğrenciler tarafından ilgi ve hayranlıkla izlendi. Performans, genç katılımcılar için hem estetik hem de tarihî bir öğrenme deneyimi sundu.

Tarihi mekanlar ve manevi mirasın tanıtımı:

Program kapsamında heyet, inanç ve kültür turizmi açısından büyük önem taşıyan sembolik mekanları da gezdi. Ziyaret edilen yerler arasında Mem û Zîn Türbesi, Hz. Nuh Türbesi, İsmail Ebul-İz El-Cezerî Türbesi ve tarihi Kırmızı Medrese bulundu. Yetkililer, her bir mekanın şehir belleğindeki yerini ve kültürel önemini katılımcılara ayrıntılarıyla aktardı.

Projeye katılan öğrenciler ve eğitimciler arasında gerçekleşen bu tür yüz yüze buluşmalar, bölgenin kültürel mirasının korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynuyor. ‘Bizim Gök Kubbemiz’ projesi, Cizre'nin tarihsel zenginliğini tanıtarak, farklı şehirlerden gelen öğrenciler için kalıcı izlenimler bıraktı.

CİZRE, "BİZİM GÖK KUBBEMİZ" PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM HEYETİ VE MİSAFİR ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI. CİZRE DENGBÊJ EVİ’Nİ VE İLÇENİN TARİHİ MEKÂNLARINI ZİYARET EDEN HEYET, KENTİN ASIRLIK KÜLTÜR GELENEĞİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİ.