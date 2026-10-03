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Eskişehir'de afet hazırlığında ruh sağlığı öncelik olmalı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin semineri, afet sonrası kaygı, stres ve travmayla başa çıkma yöntemleri ve toplumsal psikososyal dayanıklılığı güçlendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de afet hazırlığında ruh sağlığı öncelik olmalı

seminer ve amaçları:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve afet sonrasında bireylerin ruhsal yönden desteklenmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir seminer düzenledi. Etkinlik, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmalar Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu iş birliğiyle Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın temel hedefi, afet bilincini güçlendirmek ve afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik ve sosyal ihtiyaçlara dair bilgi paylaşımıydı.

psikososyal etkiler ve başa çıkma yöntemleri:

Seminerde, afetlerin yalnızca fiziksel hasar yaratmakla kalmayıp bireyler ve toplum üzerinde derin psikolojik etkiler bırakabileceği vurgulandı. Katılımcılarla paylaşılan bilgilerde, afet sonrası sık görülen tepkiler arasında kaygı, korku, stres ve travma belirtileri yer aldı. Uzmanlar, bu durumlarla başa çıkma yöntemleri olarak erken müdahale, güvenli iletişim, destek ağlarının güçlendirilmesi ve profesyonel yardım arama yollarını anlattı. Bu bölümde ayrıca doğru psikososyal desteğin nasıl sağlanacağı konusunda pratik öneriler sunuldu.

sunumlar, katılımcı soruları ve devam eden çalışmalar:

Program kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Oğuz Özkara, Risk Yönetimi Şube Müdür Vekili Ömer Veli Örekçi, Afet Teknikeri Gönül Aytekin Nayır ve Psikolojik Danışman Aygen Çalışkan Tilkici sunum ve bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Katılımcıların soruları ayrıntılı şekilde yanıtlandı; özellikle bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik dayanıklılığın nasıl güçlendirileceği üzerinde duruldu. Seminerde sıkça tekrarlanan mesajlardan biri, afetlere hazırlığın yalnızca fiziksel tedbirlerden ibaret olmadığıydı: duygusal ve sosyal dayanıklılık da hazırlığın merkezi unsurunu oluşturuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının farklı başlıklarla sürdürüleceğini belirterek, toplumun afetlere karşı daha bilinçli ve dayanıklı hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFETLERE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI VE AFET...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AFETLERE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI VE AFET SONRASINDA BİREYLERİN RUHSAL AÇIDAN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA "AFETLERDE PSİKOSOSYAL DESTEK SEMİNERİ" GERÇEKLEŞTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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