Öğrencilere saha uygulamasıyla anlatılan Kurtuluş Yolu, Samsun'da Milli Mücadele izlerini canlandırdı

Saha çalışmaları ve ziyaret noktaları:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde yürütülen "Kültürel Miras Alanlarının Sınıf Dışı Eğitimde Kullanımı: Samsun Kurtuluş Yolu" projesi kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenciler, Kurtuluş Yolu üzerindeki tarihî durakları akademisyenler eşliğinde yerinde gördü. Proje, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülüyor ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla destekleniyor.

Program boyunca öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a geldikten sonra geçtiği güzergâh üzerindeki önemli noktaları ziyaret etti. Rotada Atatürk’ün kahve içtiği lokasyon, Çakallı Han ve Havza gibi Milli Mücadele dönemine dair izlerin yoğun olduğu mekanlar sahada incelendi; akademisyenler, bu mekânların tarihî bağlamını ve dönemin koşullarını anlattı.

Eğitim amaçları ve akademisyenlerin anlatımları:

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, OMÜ’den emekli Prof. Dr. Ali Uzun, OMÜ Turizm Fakültesi’nden Doç. Dr. Mutlu Kaya, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Ercan Yalçın, OMÜ Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk ile Ardahan Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Leman Albayrak sahada öğrencilere bölgenin tarihî ve kültürel önemini aktardı.

Doç. Dr. Faruk Aylar, etkinliğin eğitimsel yaklaşımını şöyle özetledi: "Kurtuluş Yolu kapsamında gerçekten önemli bir güzergâh. Burada bulunduğumuz yer, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Havza’ya giderken aracının bozulduğu yer olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla biz de o günkü koşulları, o günkü şartları öğrencilerimize yaşatmak, o milli ve manevi duyguları öğrencilerimize kazandırabilmek amacıyla bu güzergâh boyunca bu tür etkinliklerde bulunuyoruz".

Disiplinlerarası yaklaşım ve beklentiler:

Proje, Kurtuluş Yolu’nun tarihî, coğrafi, eğitsel ve turistik özelliklerini disiplinlerarası bir çerçevede ele alıyor. Katılımcılara teorik derslerin yanı sıra müze ziyaretleri ve arazi uygulamaları da sunularak, saha deneyimiyle desteklenen bir eğitim programı kurgulandı.

Etkinlikte amaçlanan hedefler arasında, bu tür kültürel güzergâhların ülke tanıtımına ve Samsun turizmine katkı sağlaması ile gençlerin milli ve manevi olarak bilinçlenmesinin sağlanması yer alıyor. Programda toplam 13 akademisyenin görev aldığı, saha uygulamalarının katılımcılara dönemin izlerini yerinde görme imkânı verdiği belirtildi.

Projeye katkı veren kurumlar ve akademik kadronun iş birliğiyle, Kurtuluş Yolu’nun hem eğitim hem de turizm bağlamında görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Akademisyenler, Kurtuluş Yolu’nu öğrencilerine yerinde anlattı