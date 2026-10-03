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Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

'Gelin Tanış Olalım' projesiyle Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki yeni öğrenciler Dalyan, Kaunos ve Sarıgerme'yi ziyaret ederek kaynaştı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yeni dönemin ilk gezisinde öğrenciler Muğla'nın tarih ve doğasıyla kaynaştı

proje ve organizasyon:

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi koordinasyonunda, Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda barınan yeni akademik yıl öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" adlı proje kapsamında bir gezi programı gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak ve Muğla'nın tarihsel, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla planlandı.

gezide ziyaret edilen noktalar:

Program kapsamında öğrenciler, Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ni ziyaret etti. Grubun ilk durağı, bölgenin en önemli tarihi yerlerinden biri olan Kaunos Antik Kenti oldu; öğrenciler burada yer alan Kral Mezarları hakkında bilgi alıp antik dokuyu yerinde gördüler. Ardından Dalyan Kanalı boyunca gezi yapılıp, Dalyan Camii gibi kültürel yapılar ziyaret edildi.

doğa ve sosyal etkinlikler:

Gezi programının ikinci kısmında öğrenciler, Sarıgerme bölgesinde bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanı gezdi. Doğa içinde geçirilen süre boyunca katımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini yakından inceleme imkânı buldu ve farklı sosyal etkinliklerle vakit geçirdi.

Etkinlik, yeni döneme başlayan öğrencilerin birbiriyle tanışlması, kaynaşması ve ortak anılar biriktirmesi amacıyla sonlandı. Katılımcılar gezinin hem eğitici hem de sosyal açıdan yararlı olduğunu belirtti.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada, benzer etkinliklerin eğitim öğretim yılı boyunca farklı faaliyetlerle devam edeceği ifade edildi.

YENİ ÖĞRENCİLER &quot;GELİN TANIŞ OLALIM&quot; PROJESİYLE MUĞLA’YI KEŞFETTİ

YENİ ÖĞRENCİLER "GELİN TANIŞ OLALIM" PROJESİYLE MUĞLA’YI KEŞFETTİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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