Çobanlık desteği kapsamındaki başvurular alınıyor

2026 yılı Küçükbaş Sürü Yöneticisi İstihdamı (Çobanlık) Desteği kapsamında başvuruların alınmaya başladığı duyuruldu. Destekten yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin gerekli işlemleri belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Başvuru koşulları ve teslim:

Başvuruda bulunacak yetiştiriciler, gerekli başvuru evraklarını dosya halinde hazırlayarak 5 Ocak 2027 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Evrakların eksiksiz ve düzenli sunulması sürecin sağlıklı yürütülmesi için önem taşıyor.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvuru süresini dikkate alarak evraklarını belirtilen tarihe kadar eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağına dikkat çekildi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ÇOBANLIK DESTEĞİ BAŞVURU DUYURUSU