ziyaret ve inceleme:

Kaymakam Neslihan Kısaduman ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyündeki yavru alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette tesis yetkililerinden yürütülen üretim faaliyetleri ve yavru alabalık yetiştiriciliği süreçleri hakkında bilgiler alındı; yetkililer tesisin işleyişine dair sunum ve açıklamalar yaptı.

üretim süreçleri ve kapasite değerlendirmesi:

Kısaduman ve Yılmaz, üretim aşamaları, su yönetimi ve yavru bakımı gibi teknik konular ile tesisin mevcut üretim kapasitesini yerinde değerlendirdi. Görüşmelerde, ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin durumu ele alındı.

bölge ekonomisine katkılar ve geliştirme konuları:

Toplantıda, su ürünleri sektörünün bölge ekonomisine sağladığı katkılar ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik hususlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, sektörel gelişimin sürdürülebilirliği ve üretimin güçlendirilmesi üzerinde durdu.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE KAYMAKAM NESLİHAN KISADUMAN VE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ HATİCE YILMAZ, YAVRU ALABALIK ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ