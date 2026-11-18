kaymakamın saha incelemeleri:

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçe sınırları içindeki kırsal yerleşimlere yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında Diyarlar, Gümüşakar, Halitler, Koçkaya, Ardıçlı ve Güventepe köyleri gezildi ve köylerin genel durumu hakkında yerinde inceleme yapıldı.

muhtar ve vatandaşlarla görüşmeler:

Kaymakam Taşkıran, her köyde muhtarlarla bir araya gelerek koordinasyon ve önceliklere ilişkin bilgi aldı. Ziyaretlerde ayrıca köy sakinleriyle sohbet ederek, karşılaşılan sorunları, talepleri ve beklentileri dinledi; notlar alınarak ilgili kurumlara iletilmek üzere kayıt altına alındı.

anma ve sosyal hassasiyet:

Ziyaret programı sırasında Gümüşakar köyünde bulunan şehit mezarı ziyaret edilerek dua edildi. Bu ziyaret, yerel yönetimin hem hizmet hem de toplumsal duyarlılık açısından yürüttüğü çalışmaları göstermesi bakımından önem taşıdı.

Kaymakamlık kaynaklarına göre yapılan görüşmeler sonrası ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve gerekli takiplerin sağlanması hedefleniyor. Yerinde yapılan incelemeler, köylerin altyapı, ulaşım ve sosyal hizmetlerle ilgili planlamalarına doğrudan katkı sağlayacak.

REFAHİYE KAYMAKAMI MEHMET FURKAN TAŞKIRAN, İLÇEYE BAĞLI 6 KÖYÜ ZİYARET EDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU