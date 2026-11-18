Kamp programı ve faaliyetler:

Kurs ve sosyal gelişim amacıyla İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen iki günlük kamp, Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikler, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak üzere planlandı ve uygulandı.

Kampa, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi; katılımcılar arasında Diyanet İzcilik Spor Kulübü bünyesindeki izci öğrenciler ve izci liderleri yer aldı. Program boyunca doğa yürüyüşleri, izcilik eğitimleri ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalı etkinlikler yapıldı.

Ziyaretler ve konuşmalar:

Kamp alanını ziyaret eden Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, izci öğrenciler ve liderlerle bir araya gelerek faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve izcilik çalışmalarının gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Kamp programı kapsamında Dumanlı Tabiat Parkı Camisi'nde de etkinlik düzenlendi. Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin izci öğrencilere güzel ahlak, kardeşlik, paylaşma ve dini değerlerin günlük hayattaki önemini anlattı; programa Refahiye İlçe Müftüsü Zikrullah Fırat da katıldı.

Doğayla iç içe geçirilen iki gün, öğrencilerin ekip ruhu, dayanışma, sorumluluk ve çevre bilinci konularında deneyim kazanmasını sağladı. Katılımcılar, uygulamalı etkinlikler aracılığıyla paylaşma ve yardımlaşma gibi temel değerleri pekiştirdi.

ERZİNCANLI İZCİLER DUMANLI TABİAT PARKI’NDA KAMP YAPTI