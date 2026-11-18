Gece vardiyasıyla hasat sürüyor

Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadı, meteorolojinin yağış uyarısının ardından hız kazandı. Çiftçiler, beklenen yağışlardan önce ürünü tarladan kaldırmak için gündüz yürütülen çalışmaları geceye de taşımış durumda.

Çalışma biçimi ve taşımacılık

Tarımın önemli merkezlerinden olan bölgede, yaklaşık 180 günlük yetişme sürecini tamamlayan pancarlar traktör ve kamyonlarla toplanarak sevk ediliyor. Özellikle Çayırlı ilçesinde hasat ekipleri, yağış riskini gözeterek gece vardiyalarında tarlalara giriyor ve araçlarla pancarları Erzincan Şeker Fabrikasına gönderiyor.

İşleme süreci ve yerel ekonomi

Tarlalardan sökülen pancarlar fabrikanın laboratuvarında analiz edildikten sonra çeşitli işlemlerle şekere dönüştürülüyor. Üretilen şeker, ülke genelindeki tüketicilere ulaştırılıyor; üreticiler ise martta ektikleri ürünlerin hasada gelmesinin ve fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılmasının kendileri için önemine vurgu yapıyor.

Gece mesaisinin yoğunluğu, hem hasat makinelerinin hem de taşıma araçlarının planlı çalışmasını gerektiriyor. Çiftçilerin amacı, olası yağıştan önce mahsul kaybını önlemek ve pancarların fabrikaya sağlıklı ulaşmasını sağlamak.

ERZİNCAN’DA ŞEKER PANCARI HASADINDA GECE MESAİSİ