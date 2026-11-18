Kongre ekibi rektörle bir araya geldi:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Bozkırın Kızlarından Küresel Liderlere: Türk Dünyasının Kadın Liderleri Kongresinin düzenleme ekibi, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı makamında ziyaret etti. Heyeti, kongre başkanı ve Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın yönetti.

Toplantıda ele alınan konular:

Ziyarette kongrenin bilimsel ve kültürel katkıları değerlendirilerek, Türk dünyasında kadınların tarihsel süreçte üstlendikleri roller, toplumsal hayata katkıları ve liderlik deneyimlerinin akademik çalışmalarla ele alınmasının önemi üzerinde duruldu. Heyet ve rektör arasında kongrenin içerik zenginliği ile bölgesel iş birliklerine sağladığı katkılar konuşuldu.

Plaket ve teşekkür belgeleri:

Kongre Başkanı Kader Altın, organizasyona sağladığı destek ve katkılardan dolayı Rektör Kuyrukluyıldız'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Rektör ise kongrenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen akademisyen ve görevlilere teşekkür belgesi ve plaket verdi. Kuyrukluyıldız, Türk dünyasının ortak tarihî ve kültürel mirasının bilimsel çalışmalar aracılığıyla ele alınmasının önemine vurgu yaparak emeği geçenleri tebrik etti.

Ziyaret, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

KONGRE EKİBİNE TEŞEKKÜR BELGESİ