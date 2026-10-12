köy okulunda ağız sağlığı ve meyve dağıtımıyla sağlıklı gelecek yatırımı

Bozkır'da sağlık ve farkındalık odaklı okul etkinliği:

Konya’nın Bozkır ilçesinde Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi koordinasyonunda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" temalı etkinlik, köy ve mahalle okullarında eğitim gören öğrenciler için uygulamalı sağlık desteği ve bilinçlendirme çalışması olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında toplam 24 ilköğretim ve ortaokul ziyaret edilerek öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme mesajı verildi.

Dağıtılan malzemeler ve ikramlar:

Etkinlikte öğrencilere ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla bin 300 öğrenciye diş macunu, diş fırçası, ıslak mendil, peçete ve balon hediye edildi. Ayrıca bağışıklık sistemi ve sağlıklı beslenme bilincini güçlendirmek amacıyla mevsim meyveleri olan muz, mandalina ve armut ikram edildi. Bu uygulama, hem hijyen alışkanlıklarının teşvik edilmesini hem de çocuklara sağlıklı atıştırma seçeneklerinin tanıtılmasını hedefledi.

Uygulamanın kapsamı ve teşekkürler:

Program çerçevesinde Katıtaş, Derviş Çağlayan, Sorkun, Soğucak, Dereiçi, Söğüt, Üçpınar, Sarıoğlan, Hamzalar, Armutlu, Koçaş, Boyalı, Kuzören, Ayvalca, Kildere, Kuşca, Karayahya, Hisarlık, Yazdamı, Işıklar, Yelbeği, Hacılar, Remzi ve Demirci mahallelerinde bulunan okullara gidildi. Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Mete, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, katkı ve destek sağlayanlara teşekkür ettiklerini belirtti. Dr. Mete, özellikle kaymakam Enes Özkan ile etkinliğe destek veren kurum amirleri ve Bozkır esnafına minnettarlığını dile getirdi.

Yerel düzeyde planlanan bu tür uygulamalar, düzenli tekrarlandığında hem bireysel sağlık davranışlarının güçlenmesine hem de toplum genelinde koruyucu sağlık bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak nitelikte görülüyor.

Bozkır’da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" etkinliği