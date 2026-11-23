Yönetim kurulundan sürpriz geri dönüş

ABD’li çip üreticisi Nvidia yönetim kurulu, casusluk iddiaları ve istifasının ardından ayrılan Jensen Huang’ı yeniden şirketin başına getirdi. Şirket açıklamasına göre Huang "derhal geçerli olmak üzere başkan, CEO ve Yönetim Kurulu üyesi" olarak göreve iade edildi.

Yönetim kurulu, Huang ile yapılan görüşmeler ve toplantıların ardından onun "açık sözlülüğü ve Nvidia’yı yönetme yeteneği" konusunda ikna olduklarını belirtti. Kurulun karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görüş aldığını ve bu değerlendirmeler doğrultusunda Huang’ın dönüşünün "ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığı" sonucuna ulaştığını açıkladı.

Yönetim kurulunun gerekçesi:

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones alınan kararı savunarak, "Yönetim Kurulu, Jensen’ın Nvidia’yı yönetmek için doğru kişi olduğuna ve yeniden göreve getirilmesinin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarına olduğuna inanıyor" dedi. Jones, kurulun Huang’a güveninin tam olduğunu ve şirketin liderliğini yeniden üstlenirken birlikte çalışmayı beklediklerini vurguladı.

Kurul açıklamasında ayrıca Huang hakkında yürütülen soruşturmanın devam edeceği, ancak Huang’ın soruşturmaya tam destek verdiği ve iş birliği taahhüdünde bulunduğu bildirildi. Şirket, soruşturmanın tamamlanana kadar süreci takip edeceğini belirtti.

Huang’ın dönüşü ve açıklamaları:

Göreve döner dönmez konuşan Jensen Huang, Nvidia’ya dönmenin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu söyledi. Huang, "Bu sorumluluğu büyük bir tevazu ve bağlılıkla üstleniyorum" ifadelerini kullandı ve Yönetim Kurulu ile özellikle Harvey Jones, Colette Kress ve yönetim ekibine teşekkür etti.

Huang, çalışanlara, hissedarlara, sektör liderlerine ve ortaklara destekleri için minnet duyduğunu belirtti ve "Yeniden işimin başına geçmek için sabırsızlanıyorum" dedi. Açıklamada ailesine yönelik minnettarlık da yer aldı.

Skandalın kronolojisi:

Olaylar, New York Times’ın 29 Ekim tarihli haberiyle başladı; gazete, ABD istihbarat yetkililerinin Huang’ın eşi Alice Huang’ı Çin adına çalışan bir istihbarat unsuru olarak değerlendirdiğini öne sürdü. İddiaların ardından Jensen Huang, 8 Kasım’da çalışanlara gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul ederek özür dilemişti.

Bu gelişmeler üzerine Nvidia yönetim kurulu bağımsız bir soruşturma başlatmış; Huang ise 12 Kasım’da CEO’luk görevinden ayrılmış ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Yönetim kurulu daha önce Huang’ın yeniden göreve getirilmesini değerlendirmeyeceğini belirtmişti; ancak yapılan görüşmeler ve hükümet yetkilileriyle alınan geri bildirimler sonucunda fikir değişikliği yaşandı.

Politik tepki ve değerlendirmeler:

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan eski ABD Başkanı Donald Trump, yönetim kurulunun kararını destekleyerek "ABD hükümetinin Jensen’ın Nvidia’ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için bir neden bulunmuyor" ifadesini kullandı. Trump ayrıca Nvidia’nın ihracat kontrollerine uyumunun ve ulusal güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Şirket içi ve dış paydaşlar açısından kararın etkileri, soruşturmanın sonuçları netleşene kadar izlenmeye devam edecek. Yönetim kurulu, atılan adımın şirketin istikrarı ve çıkarları doğrultusunda alındığını belirtiyor.

NVİDİA YÖNETİMİNDEN GERİ ADIM: JENSEN HUANG YENİDEN ŞİRKETİN CEO’SU