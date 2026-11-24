entegre çözüm:

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde faaliyet gösteren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), tüketici iletişim kanallarını yapay zekâ ile güçlendirerek voicebot ve chatbot hizmetlerini Çözüm Merkezi'ne entegre etti. Şirket, bu adımla özellikle iletişim trafiğinin yoğunlaştığı dönemlerde müşterilerin bilgiye hızlı erişimini ve taleplerin doğru yönlendirilmesini hedefliyor.

sesli dijital asistan (voicebot):

Yeni nesil voicebot, sistemde kayıtlı telefon numaralarından kullanıcıyı tanıyarak otomatik adres bilgilerini alabiliyor; birden fazla kayıtlı adresi bulunan kullanıcılar için hangi bölgeyle ilgili bilgi istendiğini soruyor. Kullanıcıların belirli tuşlama menülerine ihtiyaç duymadan kendi cümleleriyle taleplerini aktarabildiği sistem, konuşmanın bağlamını takip ederek insana yakın bir ses tonuyla yanıt veriyor. Voicebot, gerektiğinde otomatik ihbar kaydı oluşturabiliyor ve talebi ilgili OEDAŞ Çözüm Merkezi ekibine aktarabiliyor.

Sistem aynı zamanda OEDAŞ'ın güncel veri kaynaklarıyla gerçek zamanlı entegrasyon sayesinde kesinti ve arıza bilgilerini görüşme sırasında kullanabiliyor. Bu sayede tüketiciler, 7 gün 24 saat boyunca hızlı bilgi alabiliyor ve kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebiliyor.

yazılı dijital asistan (chatbot):

OEDAŞ chatbot'u internet sitesi ve WhatsApp hattı üzerinden hizmet veriyor. Chatbot, kullanıcıların hazır mesajlara bağlı kalmadan taleplerini kendi ifadeleriyle iletmelerine olanak tanıyor; önceki konuşma adımlarını ve kullanıcının paylaştığı bilgileri göz önünde bulundurarak kişiselleştirilmiş yanıtlar üretiyor. Chatbot, OEDAŞ sistemlerinden anlık veri çekerek kesinti ve arıza bilgilerini sohbet içinde paylaşabiliyor ve gerektiğinde ihbar kaydı oluşturabiliyor.

Spesifik talepler veya işlem detaylandırılması gerektiğinde yazışmaya insan uzman ekip dahil oluyor ve sürecin akıcı biçimde tamamlanması sağlanıyor. Ayrıca, chatbot çözüm üretemediğinde görüşme ilgili müşteri temsilcisine aktarılarak tüketicinin sürecine kaldığı yerden devam etmesi mümkün kılınıyor.

hedefler ve uyum:

Dr. Necmi Odyakmaz, OEDAŞ Genel Müdürü, uygulamayı değerlendirirken şunları söyledi: "Yapay zekâyı kullanarak tüketicilerimizin bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayan somut uygulamalar geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımız, geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı’nı yayımlayan ülkemizin bu alandaki hedefleriyle de uyum sağlıyor."

Odyakmaz ayrıca yapay zekânın hizmet süreçlerinde getirdiği fırsatlara dikkat çekerek şöyle konuştu: "Yapay zekâ, hizmet süreçlerinde hız, erişilebilirlik ve kaynak kullanımına ilişkin yeni fırsatlar sunuyor. Biz de yapay zekâ destekli sesli ve yazılı dijital asistanlar üzerinde yaptığımız üst düzey geliştirmeler ile tüketicilerimizden gelen çağrı ve talepleri en doğru şekilde yönlendirmeyi hedefledik. Böylece tüketicilerimize zaman kazandırırken ekiplerimizin de daha fazla uzmanlık gerektiren konulara odaklanmasını sağlayacağız."

Odyakmaz, ayrıca 18 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030) ile uyumlu geliştirmelere vurgu yaparak, "Ülkemizin yapay zekâ alanında yetkinliklerini artırma ve bu teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefi, sektörler için önemli bir yön çiziyor. Enerji, bu dönüşümün güçlü uygulama alanları arasında yer alıyor. OEDAŞ olarak biz de yapay zekânın hizmet süreçlerimizde sağlayabileceği somut faydalara odaklanıyoruz. Bundan sonra da veri ve yapay zekâ yetkinliklerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

erişim kanalları ve kullanıcıya etkisi:

OEDAŞ, 186 Çözüm Merkezi ve internet sitesi dışında 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı WhatsApp hattı ve e-posta üzerinden de 7/24 hizmet veriyor. Tüketiciler, bakım-onarım gibi planlı çalışmalar hakkında voicebot, chatbot veya WhatsApp üzerinden bilgi alabiliyor; telefon bilgilerini güncelleyen kullanıcılara ilgili bildirimler SMS ile iletiliyor. Bu çok kanallı yapı, erişilebilirliği artırıp bilgi alma süresini kısaltmayı amaçlıyor.

OEDAŞ'ın devreye aldığı yapay zekâ destekli asistanlar, hem tüketicilere hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmayı hem de şirket içi kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen bir adım olarak öne çıkıyor.

OEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. NECMİ ODYAKMAZ