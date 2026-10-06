Çocuklar için yeniden tasarlanan LCW Limitless koleksiyonu tanıtıldı

Yenilenen koleksiyonun tanıtımı gerçekleştirildi:

LC Waikiki’nin kapsayıcı moda yaklaşımının çocuk giyimine yansıması olan LCW Limitless Çocuk Koleksiyonu, özel gereksinimli çocukların giyinme deneyimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeniden tasarlanarak tanıtıldı. Lansman, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü etkinliği kapsamında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sunuculuk ve moderatörlüğü yazar ve sunucu Özge Uzun üstlendi.

Etkinlikte öne çıkanlar ve marka yaklaşımı:

Toplantıda LC Waikiki yetkilileri ve vakıf temsilcileri, çocukların giyinme süreçlerini daha işlevsel ve bağımsız hale getirmenin önemine değindi. LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "’İyi giyinmek herkesin hakkı’ anlayışını benimsiyor, bu yaklaşımımızı farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerle somutlaştırmaya çalışıyoruz. Bu nedenle 2022 yılında engelli bireylere yönelik ilk koleksiyon olarak hayata geçirdiğimiz LCW Limitless’ı daha kapsayıcı bir hale getirdik. LCW Limitless Çocuk Koleksiyonu da çocukların ve ailelerin geri bildirimlerinden yola çıkarak hazırladığımız bir çalışma oldu. Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü gibi anlamlı bir günde, yenilediğimiz bu koleksiyonu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda tanıtmak bizim için ayrıca değerliydi. Kapsayıcı tasarımın çocukların günlük yaşamında gerçek bir karşılık bulması ve giyinme deneyimini kolaylaştırması, bu çalışmanın en önemli çıkış noktalarından birini oluşturdu."

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin de iş birliğine dair değerlendirmesinde, "6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü, Serebral Palsi konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve Serebral Palsi ile yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları ihtiyaçlara dikkat çekmek açısından önemli bir gün. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak 54 yıldır çocuklarımızın ve ailelerimizin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşama katılım süreçlerini desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, LC Waikiki ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında çocuklarımızın farklı ihtiyaçlarını gözeten ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir kreasyonun hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Kapsayıcı tasarım anlayışının yaygınlaşmasının, çocuklarımızın daha bağımsız ve eşit bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü’nde bu önemli konuda farkındalık oluşturmaya katkı sunan markaya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonun özellikleri ve tasarım ayrıntıları:

Açıklamaya göre yaklaşık 35 parçadan oluşan ve 2-14 yaş grubuna yönelik hazırlanan LCW Limitless Çocuk Koleksiyonu, kullanım kolaylığı ve işlevselliği ön planda tutuyor. Koleksiyonda kolları açılabilen kapüşonlu hırkalar, bacak yanında çıt çıt detaylı eşofmanlar ile rahatlıkla giyilip çıkarılabilen tişört ve pantolonlar yer alıyor.

Bazı ürünlerdeki özel açıklıklar, PEG ve beslenme tüpleri, kateter ve oksijen ekipmanları gibi günlük desteklere erişimi kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Koleksiyondaki AFO çorapları, ortezin sert yüzeyinin cilde temasını önleyerek sürtünmeyi azaltmayı hedefliyor. Ayakkabılarda ise bağcık yatağı boyunca uygulanan gizli cırt cırt bölümü pratik açma-kapama sağlıyor; malzeme seçiminde ise daha yumuşak ve nefes alabilir dokular tercih edilerek konfor öne çıkarıldı.

LC Waikiki ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle hazırlanan koleksiyon, kapsayıcı tasarım anlayışını çocukların günlük yaşamına taşımayı amaçlıyor ve erken yaşta erişilebilir giyim çözümlerinin önemine dikkat çekiyor.

LC WAİKİKİ’NİN KAPSAYICI MODA YAKLAŞIMININ ÇOCUK GİYİMİNE YANSIMASI OLAN LCW LİMİTLESS ÇOCUK KOLEKSİYONU, ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN GİYİNME DENEYİMLERİNİ DAHA ÖZGÜR HALE GETİRMEK AMACIYLA 6 EKİM DÜNYA CEREBRAL PALSY FARKINDALIK GÜNÜ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE TANITILDI. SİNEM AKGÜL-ÖZGE UZUN-NİGAR EVGİN