Dolar 49,1741 +0,12%
Euro 55,4230 +0,50%
Bist 12.399,59 -0,36%
Altın Gram 6.646,61 +1,14%
EUR/USD 1,1266 +0,38%
Brent Petrol 97,49 -2,82%
--°

Konya'dan genel kurula taşınan deneyim: Muharrem Karabacak TESK genel başkan vekilliğine getirildi

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TESK'in 22. Olağan Genel Kurulu sonrası genel başkan vekilliğine seçildi; sahadan gelen talepleri yönetime taşıyacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Konya'dan genel kurula taşınan deneyim: Muharrem Karabacak TESK genel başkan vekilliğine getirildi

Genel kurul ve atama:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 22. Olağan Genel Kurulu, ülkenin dört bir yanından gelen esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanlığına seçilirken, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yeni yönetimde Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Atama, teşkilat içinde sahadan gelen taleplerin ve yerel deneyimlerin üst yönetim kararlarına aktarılması açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Karabacak'ın göreve getirilmesi, Konya teşkilatının tecrübesinin ülke genelinde temsil edilmesi hedefiyle örtüşüyor.

Yeni görevde öncelikler:

Muharrem Karabacak, Genel Başkan Vekilliği sorumluluğunun sahadaki problemlerin çözümüne odaklanmayı gerektirdiğini belirtti. Öncelikli görevleri arasında esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların yönetim mekanizmalarına etkin şekilde taşınması, çözüm odaklı politika üretimi ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi yer alacak.

Karabacak, Konya'da edinilen deneyimi daha geniş bir çerçevede uygulamayı amaçladıklarını vurgulayarak, birlik, beraberlik ve ortak akıl ilkesinin altını çizdi. Ayrıca Genel Başkan Mehmet Yiğiner liderliğinde istişare süreçlerinin öne çıkarılacağını ve esnafın taleplerine yönelik somut adımlar atılacağını ifade etti.

Beklentiler ve temsil görevi:

Atama, TESK yönetim kadrosunda bölgesel temsilin güçlendirilmesi ve sahadan gelen geri bildirimlerin politika yapım sürecine erişiminin artırılması beklentisini beraberinde getiriyor. Karabacak'ın üstlendiği rol, hem yerel teşkilatın sesini ulusal platforma taşımak hem de esnafın gündemini yönetim gündemine öncelikli olarak sokmak yönünde sorumluluklar içeriyor.

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KONESOB) BAŞKANI MUHARREM KARABACAK (SAĞDAN İKİNCİ)...

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KONESOB) BAŞKANI MUHARREM KARABACAK (SAĞDAN İKİNCİ), TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU’NUN (TESK) 22. OLAĞAN GENEL KURULU’NUN ARDINDAN GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa İŞKUR saha odaklı çalışmayla işe yerleştirmede Türkiye ikincisi
images

Denizli Sanayi Odası'nda 2026-2030 yönetimi Kasapoğlu liderliğinde şekillendi
images

Burdur'da pancar kampanyası başladı: 640 bin ton işlenecek
images

Çocuklar için yeniden tasarlanan LCW Limitless koleksiyonu tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç'in enstitü ziyareti: Trabzon'un su ürünleri çalışmalarına bilimsel destek

Eğitime yapılan yatırım insan ve geleceğe yapılan yatırımdır

Keban Baraj Gölü'nde nadir görülen sudak 'tatlı suların hayaleti' olarak yakalandı

Aydın'da aile kararı altı hastaya organ bağışıyla umut verdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi