Konya'dan genel kurula taşınan deneyim: Muharrem Karabacak TESK genel başkan vekilliğine getirildi

Genel kurul ve atama:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 22. Olağan Genel Kurulu, ülkenin dört bir yanından gelen esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanlığına seçilirken, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak yeni yönetimde Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Atama, teşkilat içinde sahadan gelen taleplerin ve yerel deneyimlerin üst yönetim kararlarına aktarılması açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor. Karabacak'ın göreve getirilmesi, Konya teşkilatının tecrübesinin ülke genelinde temsil edilmesi hedefiyle örtüşüyor.

Yeni görevde öncelikler:

Muharrem Karabacak, Genel Başkan Vekilliği sorumluluğunun sahadaki problemlerin çözümüne odaklanmayı gerektirdiğini belirtti. Öncelikli görevleri arasında esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunların yönetim mekanizmalarına etkin şekilde taşınması, çözüm odaklı politika üretimi ve teşkilat yapısının güçlendirilmesi yer alacak.

Karabacak, Konya'da edinilen deneyimi daha geniş bir çerçevede uygulamayı amaçladıklarını vurgulayarak, birlik, beraberlik ve ortak akıl ilkesinin altını çizdi. Ayrıca Genel Başkan Mehmet Yiğiner liderliğinde istişare süreçlerinin öne çıkarılacağını ve esnafın taleplerine yönelik somut adımlar atılacağını ifade etti.

Beklentiler ve temsil görevi:

Atama, TESK yönetim kadrosunda bölgesel temsilin güçlendirilmesi ve sahadan gelen geri bildirimlerin politika yapım sürecine erişiminin artırılması beklentisini beraberinde getiriyor. Karabacak'ın üstlendiği rol, hem yerel teşkilatın sesini ulusal platforma taşımak hem de esnafın gündemini yönetim gündemine öncelikli olarak sokmak yönünde sorumluluklar içeriyor.

KONYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KONESOB) BAŞKANI MUHARREM KARABACAK (SAĞDAN İKİNCİ), TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU’NUN (TESK) 22. OLAĞAN GENEL KURULU’NUN ARDINDAN GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ.