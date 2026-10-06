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Manisa'da 2 bin 750 dekarlık hamle: Beydeğirmeni göleti sulama ihalesi 13 ekim'de

Beydeğirmeni Göleti Sulaması için ihale 13 Ekim'de yapılacak; DSİ 2. Bölge'nin projesiyle 2 bin 750 dekar tarım arazisine sulama ve drenaj sağlanacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manisa'da 2 bin 750 dekarlık hamle: Beydeğirmeni göleti sulama ihalesi 13 ekim'de

ihale ve proje kapsamı:

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur tarafından yapılan açıklamada, Beydeğirmeni Göleti Sulaması yapım işi ihale tarihinin 13 Ekim olarak belirlendiği duyuruldu. Proje, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve bölgedeki tarımsal üretime doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

altyapı ve arazi kapsamı:

Projeyle sulama ve drenaj şebekesi inşa edilerek toplam 2 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Kurulacak sistemin, suyun daha verimli kullanılmasına yardımcı olması ve üreticilerin ürün verimliliğinin artması hedefleniyor.

süreç ve hedefler:

Baybatur, yatırımın ihale aşamasına gelindiğini belirterek: "Beydeğirmeni’nde çiftçilerimizin sulama imkânlarını geliştirecek yatırımımızda ihale aşamasına gelindi. 13 Ekim’de gerçekleştirilecek ihalenin ardından, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla yapım çalışmalarına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle suyun daha verimli kullanılmasını ve üreticilerimizin emeğinin daha fazla karşılık bulmasını hedefliyoruz".

Yer tesliminden itibaren projenin 450 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Baybatur proje sonrası tarımsal üretime katkı hedefini vurgulayarak, tarımı destekleyen yatırımlara devam edeceklerini ifade etti ve şunları ekledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, toprağına emek veren, üretimiyle ülkemize güç katan çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bizim siyasetimizin merkezinde eser, hizmet ve milletimizin refahı var. Manisa’mızın bereketli topraklarını yatırımlarla buluşturmak, üreticimizin imkânlarını artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz".

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ BEYDEĞİRMENİ GÖLETİ SULAMASI...

AK PARTİ MANİSA MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR, YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ BEYDEĞİRMENİ GÖLETİ SULAMASI YAPIM İŞİ İHALESİNİN 13 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI. PROJEYLE 2 BİN 750 DEKAR TARIM ARAZİSİNE HİZMET VERECEK SULAMA VE DRENAJ ŞEBEKESİ KURULACAK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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