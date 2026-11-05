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Çocuklara neşe, ailelere bilgi: Muğla'da lösemi farkındalık standı

Muğla'da hastane girişinde kurulan farkındalık standında çocuklar etkinliklerle moral buldu; ailelere lösemi ve erken tanının önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklara neşe, ailelere bilgi: Muğla'da lösemi farkındalık standı

muğla'da hastanede farkındalık standı:

Muğla'da Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) kapsamında hastanenin poliklinik girişinde bir farkındalık standı kuruldu. Etkinlik, hem çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi hem de ailelere hastalık ve erken tanının önemi hakkında kapsamlı bilgi vermeyi amaçladı.

Standın organizasyonunda "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllüleri ile Muğla Tıp Fakültesi öğrencileri aktif rol aldı. Ziyaretçiler ve hasta yakınları standı yoğun ilgiyle karşıladı; etkinlik boyunca hem bilgilendirici materyaller dağıtıldı hem de çocuklar için düzenlenen aktiviteler sürdürülüp desteklendi.

çocuklara yönelik aktiviteler:

Etkinlik kapsamında çocuklar oyun hamuru çalışmaları, maske tasarımı, resim atölyesi ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Bu aktiviteler, tedavi sürecinde çocukların moralini yükseltmeyi ve günlük rutinden koparak sosyal destek almalarını sağlamayı hedefledi.

Ailelere yönelik oturma alanlarında ise lösemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve erken tanı ile tedavi yollarının önemi vurgulandı. Standı ziyaret edenler, hastalık belirtileri ve başvuru süreçleri hakkında pratik bilgiler edindi.

ziyaret ve teşekkürler:

Farkındalık standını ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, çocuklarla yakından ilgilenip sohbet etti ve anı fotoğrafları çektirdi. Hastane yönetimi, etkinliğe katkı sunan gönüllülere ve öğrencilere teşekkür ederek benzer çalışmaları sürdürme taahhüdünde bulundu.

Etkinlikle amaçlanan, çocukluk çağında görülen kanserlere dikkat çekmek, erken tanının hayat kurtarıcı rolünü vurgulamak ve ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Tıbbi tedavi kadar çocukların psikososyal desteğinin ve ailelerin bilgilendirilmesinin de tedavi başarısını artırdığına dikkat çekildi.

MUĞLA’DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK STANDI KURULDU

MUĞLA’DA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK STANDI KURULDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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