kadavra bağışı artmalı: transplantasyon 2026 kongresi öncesi uzmanlardan çağrı

denizli buluşması ve derneğin geçmişi:

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) tarafından 5-8 Kasım 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek Transplantasyon 2026 Kongresi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, organ bağışının önemi ve mevcut sorunlar masaya yatırıldı. Derneğin uzun soluklu yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Murat Özban, TONKKD'nin 1994 yılında 41 kurucu katılımcıyla faaliyete başladığını ve 2001'e kadar organ dağıtımı rolünü üstlendiğini hatırlatarak, Türkiye'deki merkezlerin Avrupa çapında tanınan bir düzeye ulaştığını belirtti.

kadavra bağışında açık ve sayısal tablo:

Prof. Dr. Hasan Taşçı toplantıda, Türkiye'de yapılan organ nakillerinin yüzde 80'inin canlı vericilerden gerçekleştirildiğini aktardı. Taşçı, gelişmiş ülkelerdeki dağılımla karşılaştırma yaparak, yabancı ülkelerde toplam nakillerin ancak yüzde 20'sinin canlı vericilerden olduğunu, yüzde 80'inin ise kadavradan sağlandığını vurguladı ve ülke genelinde kadavra bağışının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Prof. Dr. Mahmut Çarin ise bekleme listelerindeki büyüklüğe dikkat çekti: özellikle böbrek için 30 binin üzerinde, hafızasında kalan rakamlarla 32-33 binler civarında kadavradan organ bekleyen hasta olduğunu belirtti. Çarin, milyon nüfus başına düşen organ bağış sayısında Türkiye ile İspanya arasındaki farkı örnekleyerek '1'e karşı 10' ifadelerini kullandı ve farkın eğitim, uygulama ve toplumsal algıdan kaynaklandığını söyledi.

eğitim, saha çalışmaları ve toplumsal güven:

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat organ bağışının önündeki algısal engellerin eğitimle aşılabileceğini ifade etti. Polat, dinin engel olmadığına işaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organ bağışını 'en büyük hayır' olarak değerlendiren görüşünü hatırlattı. Polat, çocukluktan itibaren verilen eğitimlerin ve medyada yer alacak doğru mesajların sistem güvenini güçlendireceğini belirtti.

Prof. Dr. Ekrem Kaya geçmişte sahada yapılan yoğun çalışmaların etkisini anlattı ve özellikle pandemiden önce Samsun, Bursa, İzmir ve Antalya gibi bölgelerde Sağlık Bakanlığı destekli saha uygulamalarının verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Kaya, kadavra bağışı için gerekli koşulun beyin ölümü raporu olduğuna dikkat çekti ve terimlerin doğru anlaşılmasının önemini vurguladı.

sağlık bakanlığı hamleleri ve beklentiler:

Prof. Dr. Gökhan Ertuğrul toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde yaptığı düzenlemeleri aktardı. Bakanlık tarafından kadavra organ bağışının E-Devlet sistemine tanımlanmasının, ailelerin o anda yaşadıkları duygusal tepkiler nedeniyle ortaya çıkan kayıpları azaltmayı hedeflediği belirtildi. Ayrıca yoğun bakım hekimlerine yönelik il bazlı beyin ölümü toplantılarının düzenli hale getirildiği ve bu çabaların izleniyor olmasının memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Uzmanlar ortak olarak, kadavra bağışını artırmanın çok boyutlu bir çaba gerektirdiğini; teknik altyapı, saha uygulamaları, hukuki düzenlemeler, medya ve eğitim çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesinin şart olduğunu belirtti. Basına ve meslek gruplarına da önemli görev düştüğü, doğru bilgilendirme ve toplum eğitimini artırmanın bekleme listelerindeki açığı kapatmada etkili olacağı ifade edildi.

Transplantasyon 2026 Kongresi'nin, hem profesyonellerin bilgi paylaşımı hem de kamuoyunda farkındalık yaratma açısından önemli bir platform olması bekleniyor. Uzmanlar, kongre bağlamında önerilerin somut politikalara dönüştürülmesi ve kadavra bağışı oranlarının yükseltilmesi yönünde ortak bir çaba çağrısında bulundu.

DENİZLİ’DE DÜZENLENECEK TRANSPLANTASYON 2026 KONGRESİ ÖNCESİNDE UZMAN İSİMLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU