Çocuklara trafikte güvenlik bilinci aşılandı

Tokat'ta jandarma ve polis ekipleri, il merkezinde ve köyde düzenlenen etkinliklerle çocuklarda trafik farkındalığını artırmayı hedefledi. Etkinlikler 20 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve hem uygulamalı hem bilgilendirici içeriklerle sürdürüldü.

uygulama ve koordinasyon:

Program, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı. Düzenlenen eğitimlerde temel trafik kuralları ve güvenli davranışlar üzerinde duruldu; amaç, çocukların trafikte daha bilinçli hareket etmesini sağlamak olarak açıklandı.

gösteriler ve kapanış:

Yelpe Köyü ile Tokat İl Merkezi Spor Kompleksi'nde yapılan etkinliklerin ardından jandarma köpek gösterisi gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği gösterinin ardından katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılarak program sonlandırıldı.

Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra erken yaşta verilen trafik eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Yetkililer, bu tür çalışmalara devam edilmesinin toplum güvenliği açısından faydalı olacağını vurguladı.

TOKAT’TA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÇOCUKLARDA TRAFİK BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.