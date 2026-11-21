Yıldırım Belediyesi'nden YKS desteği

Yıldırım Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere yönelik yeni bir eğitim girişimi olarak YKS Deneme Kulübü projesini başlattı. Proje, 12. sınıf ve mezun öğrencilerin sınav hazırlık sürecini daha planlı ve verimli şekilde yürütmelerini hedefliyor. Katılımcılar gerçek sınav koşullarına yakın ortamda düzenlenecek uygulamalarla bilgi ve performanslarını test etme şansı bulacak.

Deneme sınavları ve değerlendirme:

Program kapsamında Haziran 2027'ye kadar toplam 12 adet TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirilecek. Deneme sınavları, Yıldırım Belediyesi kütüphanelerinde düzenlenecek; böylece öğrenciler salon düzeni ve zaman yönetimi açısından gerçek sınav atmosferini deneyimleyebilecek. Her denemenin ardından katılımcılara ayrıntılı analiz karneleri sunularak, hangi alanlarda eksik ve güçlü oldukları objektif verilerle gösterilecek.

Kapsamlı destek olanakları:

YKS Deneme Kulübü'ne katılım ücretsiz. Program sadece sınav uygulamaları ile sınırlı kalmıyor; öğrencilerin akademik durumları ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim koçluğu sağlanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gençlere ilgi alanları ve hedefleri göz önünde bulundurularak tercih danışmanlığı verilecek. Ayrıca düzenlenecek üniversite gezileriyle öğrencilerin kampüsleri yerinde görmeleri ve yükseköğretim ortamını daha iyi tanımaları amaçlanıyor.

Belediye başkanının mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim çalışmalarını önceliklendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları istiyoruz. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda YKS’ye hazırlanan gençlerimize de her türlü desteği veriyoruz. YKS Deneme Kulübümüz ile öğrencilere deneme sınavından eğitim koçluğuna, tercih danışmanlığından üniversite gezilerine kadar kapsamlı destek sunacağız. Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimizin başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü onların elde edeceği başarıların, kentimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

YKS Deneme Kulübü, sınav sürecinin her aşamasında gençlere rehberlik ederek hem performans ölçümü hem de tercihlerde bilinçli karar alma süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvurular ve deneme tarihleriyle ilgili duyuruların Yıldırım Belediyesi kanalları aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

EĞİTİME YÖNELİK PROJELERİYLE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK GELİŞİMİNE KATKI SUNAN YILDIRIM BELEDİYESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NA (YKS) HAZIRLANAN GENÇLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR