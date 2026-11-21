İncirliova'da eğitime yeni soluk: Erbeyli İlkokulu ve Ortaokulu tamamlanma aşamasında

İncirliova'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle yapılan Erbeyli İlkokulu ve Ortaokulu inşaatında çalışmalar son aşamaya geldi.