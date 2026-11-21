İnşaat yerinde inceleme
İncirliova ilçesinde eğitim yatırımları kapsamında yapımı süren Erbeyli İlkokulu ve Ortaokulunda çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Proje, ilçe gündeminde yer alırken inşaat alanında yürütülen faaliyetler titizlikle takip ediliyor.
Kaymakam incelemesi:
İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen okul inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden projeyle ilgili bilgi aldı. Kaymakam Abay, yürütülen işleri değerlendirip eksikliklerin giderilmesi için notlar aldı.
Tamamlama süreci:
Yapım çalışmalarında sona yaklaşılan okulda tamamlanma, teslim ve eğitim yılı hazırlıklarına ilişkin süreçlerin planlandığı bildirildi. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölge öğrencilerinin fiziksel koşullarının iyileşeceğini vurguladı.
AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE DÜNYA BANKASI İŞ BİRLİĞİYLE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN ERBEYLİ İLKOKULU VE ORTAOKULU’NDA ÇALIŞMALARIN SON AŞAMAYA GELDİĞİ BİLDİRİLDİ.
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