projenin hikayesi:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Kursu'nda yürütülen çalışma, atık malzemeyi yeni bir estetik ve işlevle buluşturuyor. Usta öğretici Gülhan İlgi ile birlikte kursiyerlerin geliştirdiği 'Atıktan Tasarıma Toprağın Hikayesi' projesi, Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında onaylandı ve hazırlanan tasarımlar bir defilede sergilenecek.

tarladan atölyeye:

Proje, patates ve soğan taşımada kullanılan çuvalların yeniden değerlendirilmesi fikriyle başladı. İlgi, bir çuvalın içindeki ürün boşaldığında işinin bittiğinin düşünülmesine karşın, kursun burada devreye girdiğini belirtiyor: 'Bir çuvalın işi, içindeki ürün boşalınca bitiyor. Bizim işimiz tam orada başlıyor.' Kullanılmış çuvalların sağlam kısımları ayrıştırılarak kumaş olarak değerlendiriliyor, mısır yaprakları ve koçanları ise elbiselere doğal desen ve doku sağlıyor. Çalışmada yaklaşık 30 çuval kullanıldı; bu malzemeler tarladan pazara, pazardan atölyeye uzanan bir hikâyeyi taşıyor.

tasarımdan sahneye:

Kursiyerler teknik süreçleri de uyguluyor: İlgi'nin çizdiği modellerin kalıpları bilgisayarda hazırlanıyor ve bu kalıplar atık malzemelere aktarılıyor. Kursiyer Seval Sarı, daha önce gastronomi festivalinde de atık malzemelerden kıyafet hazırladıklarını, ürünlerini sahnede görmenin heyecan verici olduğunu söylüyor. Bir başka kursiyer Adiviye İbiş ise çöpe gidecek malzemeyi değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti paylaşıyor: 'Çöpe atılacak bir şeyi değerlendirmek insanı mutlu ediyor.'

defile ve hedefler:

Atölyede ortaya çıkan 17 tasarım, 25 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek defilede izleyiciyle buluşacak. Proje sadece estetik bir dönüşüm sunmuyor; aynı zamanda çevre bilincini, atık yönetimini ve yerel el becerilerini görünür kılıyor. Kursun çalışması, geri dönüşümün moda ve eğitime nasıl entegre edilebileceğine dair pratik bir örnek teşkil ediyor ve katılımcılara sürdürülebilir tasarım konusunda deneyim kazandırıyor.

Niğde'de atık çuvallar defileye hazırlanıyor