Atıktan tasarıma:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Kursu'nda yürütülen Atıktan Tasarıma Toprağın Hikayesi projesi, atık malzemeleri sanat ve işe dönüştürmeyi hedefliyor. Usta öğretici Gülhan İlgi önderliğindeki ekip, patates ve soğan taşımada kullanılan çuvallardan, pazarda yere düşen mısır koçanlarına kadar çeşitli malzemeleri yeniden işleyerek giysi haline getiriyor.

Proje, Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında onaylandı ve kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan eserler bir defilede izleyicilerle buluşacak. Çalışmada görev alan altı kursiyerin üretimi, hem çevresel farkındalık hem de tasarım pratiğini bir araya getiriyor.

Tarladan atölyeye dönüşüm:

İlgi, fikrin tarladan pazara, pazardan atölyeye uzanan döngüyü kesintiye uğratan atıkları değerlendirme isteğinden doğduğunu belirtiyor. Kullanılmış çuvalların sağlam kısımları ayrıştırılıyor ve kumaş olarak değerlendiriliyor; mısır yaprakları ve koçanları ise tekstil yüzeylerine uygulanan desen ve doku malzemesi olarak yer alıyor. Çalışmada yaklaşık 30 çuval kullanıldığı kaydedildi.

Bu yaklaşım, malzemenin fiziksel karakterini tasarım diline taşıyor: çuvalın dokusu, dikiş teknikleri ve doğal bitki parçalarının yüzey düzenlemeleri kıyafetlere rustik ve hikâye odaklı bir estetik kazandırıyor. İlgi, sürecin hem teknik eğitim hem de bilinçlendirme boyutu bulunduğunu vurguluyor.

Defile ve sergi detayı:

Kursiyerlerin hazırladığı 17 tasarım, 25 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek defilede izleyiciyle buluşacak. Etkinlik, projenin bir sunum alanı olmasının ötesinde atıkların yaratıcı ekonomiye katılımını görünür kılmayı amaçlıyor.

Kursiyerlerden Seval Sarı, daha önce gastronomi festivali için de atık malzemelerden kıyafet hazırladıklarını ve tasarımların sahnede görünmesinin heyecan verici olduğunu söyledi. Adiviye İbiş ise tasarımların kalıplarının bilgisayarda çıkarıldığını ve bu kalıpların atık malzemelere uygulandığını belirterek, 'Çöpe atılacak bir şeyi değerlendirmek insanı mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

Proje, yerel malzemeyi ve kurs eğitiminin pratiğini birleştirerek atık yönetimine somut bir çözüm önerisi sunuyor; defile ise bu fikri toplumsal bir gösteriye dönüştürecek önemli adım olarak öne çıkıyor.

NİĞDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE MODA TASARIMI KURSU'NDA USTA ÖĞRETİCİ GÜLHAN İLGİ'NİN HAZIRLADIĞI "ATIKTAN TASARIMA TOPRAĞIN HİKAYESİ" PROJESİ, AVRUPA ATIK AZALTMA HAFTASI KAPSAMINDA ONAYLANDI.