Kocaeli'de sağanak, dolu ve yıldırım etkili oldu:

Kocaeli'de aniden bastıran sağanak yağış, gök gürültüsü ve yıldırımın da eşlik etmesiyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bir anda bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; pazara alışverişe gelenler korunak arayışına girdi.

Pazar yerlerinde koşuşturma ve sığınma:

Pazar alanında alışveriş yapanlar yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte tezgahların altına ve pazar çevresindeki kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar tezgahların altında beklerken, bazıları ise yağmurdan kaçmak için sağa sola koştu. Yoğunluk ve kısa süreli yağış nedeniyle pazar düzeni etkilendi.

Ulaşım ve su birikintileri:

Etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular sürücüler ve yayalar için güçlük yarattı; trafikte aksamalar ve dikkat gerektiren durumlar gözlendi. Belediye ve ilgili birimlerin bölgedeki çalışmaları takip ediliyor.

Resmi uyarı ve beklenen yağış miktarı:

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Kocaeli ve çevresinde metrekareye 21 ila 45 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği ifade edildi. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kocaeli’de sağanak: Dolu ve yıldırım etkili oldu