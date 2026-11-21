Kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 09.20 sıralarında İstanbul Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Eskici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AEN 384 plakalı moloz yüklü kamyonu kullanan Ramazan K., sokakta yokuş aşağıyken dönüş yapmaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve gecekondunun duvarına çarptı.

Olay yerine müdahale ve güvenlik:

Kaza ihbarı üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapatıldı; ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak alanı kontrollü hale getirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, bu nedenle sağlık müdahalesi gerektiren durum oluşmadı.

Hasar, tepki ve süreç:

Çarpmanın etkisiyle hem kamyonda hem de gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Gecekonduda yaşayan 90 yaşındaki dede ile torunu panikle dışarı çıktı; torun, kazaya karışan taraftan şikayetçi olarak zararının karşılanmasını talep etti. Kazaya karışan moloz yüklü kamyon, başka bir sürücü tarafından olay yerinden çekildikten sonra sokak tekrar trafiğe açıldı.

Olay, dar ve eğimli sokaklarda ağır yük taşıyan araçların manevra risklerini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, soruşturmanın ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA MOLOZ YÜKLÜ KAMYON YOKUŞ AŞAĞI DÖNÜŞ YAPACAĞI ESNADA ŞOFÖRÜNÜN KONTROLÜ KAYBETMESİ SONUCU GECEKONDUNUN DUVARINA GİRDİ.