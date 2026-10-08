Coğrafya ve İslam ilimleri odağında din ve coğrafya sempozyumu başladı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen dördüncü Din ve Coğrafya Sempozyumu, iki gün sürecek programla açıldı. Açılış töreni Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve sempozyum boyunca toplam 13 oturumda 60 bildiri sunulacak.

coğrafyanın dini düşünce üzerindeki rolü:

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çolak açılış konuşmasında coğrafyanın insanların düşünce dünyasını, kültürünü, yaşam biçimini ve toplumsal ilişkilerini biçimlendirmede belirleyici olduğunu vurguladı. Çolak, İslam düşünce ve ilim tarihinde fıkıh, hadis, tefsir, kelam, dil ve tasavvuf gibi disiplinlerin farklı coğrafi koşullar ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaşarak geliştiğini, kimi zaman bir şehrin ilmî ikliminin mezhep veya ekol oluşumuna zemin hazırladığını kaydetti.

Konuşmada ticaret yolları, göçler ve kültürel etkileşimlerin ilimlerin yayılmasını hızlandırdığı, coğrafyanın özgün sosyal ve kültürel koşullarının ise alimlerin meseleleri ele alış biçimlerini etkilediği belirtildi. Çolak, din ve coğrafya ilişkisini konuşmanın sadece fikirlerin nerede ortaya çıktığını tespit etmek olmadığını, aynı zamanda mekanın dinî düşünce ve ilmî üretim üzerindeki etkisini anlamaya çalışma olduğunu ifade etti.

hedefler, program ve katılımcılar:

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut sempozyumun dört yıldır düzenlendiğini hatırlatarak, konunun dinin farklı coğrafyalardaki toplumların kültürel, ahlaki ve mekansal hafızalarında nasıl yer edindiğini disiplinler arası bakışla ele aldıklarını söyledi. Bu yılın odak noktasının İslam bilimleri olduğunu belirten Bulut, fıkıh, hadis, tefsir, kelam ve tasavvufun yerel ihtiyaçlarla dinin evrensel ilkeleri arasındaki dinamik etkileşimini tartışacaklarını vurguladı.

Bulut ayrıca fakültenin uluslararası standartlarda eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirme çabalarını, nitelikli akademik kadro ve proje destekleriyle etik değerlere bağlı evrensel bilgi üretimini hedeflediklerini dile getirdi. Organizasyona verdikleri desteklerden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başta olmak üzere üniversite yönetimine, düzenleme ve bilim kurullarına, fakültenin akademik ve idari personeline ve katkı sunan bilim insanlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarını takiben Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hacı Yunus Apaydın 'Dinin Ufku, Şeriatın Amacı, Fıkhın İşlevi ve İslam’ın Renkleri' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Organizasyon boyunca farklı disiplinlerden gelen katılımcıların yerel örnekler ve tarihsel okumalar üzerinden İslam ilim tarihine yeni bakış açıları kazandırması hedefleniyor.

Sempozyum iki gün sürecek ve program çerçevesinde sunulan bildirilerin tartışılması ile din ile coğrafya arasındaki etkileşimin farklı boyutları ele alınacak. Düzenleyiciler, etkinliğin disiplinler arası diyalog ve ortak düşünce zemini oluşturma amacına hizmet etmesini bekliyor.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE 4'ÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN DİN VE COĞRAFYA SEMPOZYUMU BAŞLADI.