Okul kapısı güvenin sınırı olmalıdır: kalıcı tedbirler çağrısı

okul güvenliği için şûra çağrısı:

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Başakşehir'de bir okulda yaşanan bıçaklı saldırının ardından okullarda güvenliğin artık günübirlik tedbirlerle sağlanamayacağını vurguladı. Miran, 21. Milli Eğitim Şûrası'nın "Okul Güvenliği" gündemiyle acilen toplanması gerektiğini söyleyerek, olaylardan sonra geçici uygulamalarla yetinilmemesini istedi.

Okul kapısı güvenin sınırı olmalıdır ifadesini kullanan Miran, bir çocuğun okula gönderilirken endişe taşımaması gerektiğini belirtti. Okulun yalnızca ders verilen bir bina olmayıp çocukların korunma ve gelişme alanı olduğunu söyleyen Miran, okulda yaşanan güvenlik zafiyetlerinin bütüncül bir sistem sorununa işaret ettiğini ifade etti.

güvenlik önlemleri bütünsellik ister:

Miran, okul güvenliğinin yalnızca kapıda görev yapan personel sayısının artırılmasıyla çözülemeyeceğini vurguladı. Rehberlik hizmetleri, psikososyal destek, aile eğitimi, dijital risklerle mücadele, okul çevresinde güvenlik tedbirleri ve erken uyarı mekanizmalarının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Şiddetin kaynağının yalnızca okul içinde aranmasının yanlış olduğunu, aile, sosyal çevre, akran ilişkileri ve kontrolsüz dijital içeriklerin okula taşındığını söyledi.

Bu çerçevede Miran, riskli davranışların ortaya çıkmadan tespit edilmesini sağlayacak ulusal bir erken uyarı ve müdahale sistemi kurulmasını ve rehber öğretmen ile psikolojik danışmanların güçlendirilmesini istedi. Okullarda şiddetin önlenmesi için sadece fiziksel güvenlik değil, aynı zamanda koruyucu ve önleyici hizmetlerin de eş zamanlı uygulanmasının önemine dikkat çekti.

personel kalıcı ve profesyonel olmalı:

Okullarda görev yapan güvenlik ve bahçe görevlilerinin istihdamının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Miran, bu personelin sadece kapıda bekleyen kişiler olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Düzenli eğitimler, kriz yönetimi bilgisi ve riskli davranışları fark edebilecek donanımın sağlanmasının şart olduğunu belirtti. Okul güvenliğinin profesyonel bir alan olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Miran ayrıca okul çevrelerinde düzenli ve görünür kolluk devriyelerinin artırılması, giriş-çıkışların etkin denetlenmesi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Miran, ancak yaşanan son olayların kapsamlı ve kalıcı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.

Eylül ayında yedi bakanlığın katılımıyla çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik bir iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Miran, bu tür adımların somut eylem planlarına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Miran, toplantıda Milli Eğitim, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile eğitim sendikaları, öğretmenler, veliler, öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının aynı masada buluşmasını önerdi.

Son olarak Miran, 21. Milli Eğitim Şûrası'ndan takvimi, bütçesi, sorumluları ve denetim mekanizması belirlenmiş bir Okul Güvenliği Eylem Planı çıkması gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

MEMUR-SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM-BİR-SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, BAŞAKŞEHİR’DE BİR OKULDA MEYDANA GELEN BIÇAKLI SALDIRININ ARDINDAN OKUL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ARTIK GÜNÜBİRLİK TEDBİRLERLE YETİNİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ.