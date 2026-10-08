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Anneler Eskişehir'de parktan çıkarıldı: gönüllü egzersiz etkinliği tartışması

Eskişehir'de 75 anne ve bebeklerinin katıldığı etkinlik, Dede Korkut Parkı'nda izin gerekçesiyle engellendi; anneler Kanlıkavak Parkı'na yürüdü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Anneler Eskişehir'de parktan çıkarıldı: gönüllü egzersiz etkinliği tartışması

Olayın gelişimi:

Eskişehir'de Anne Bebek Hareket Kulübü, dün Dede Korkut Parkı'nda bir araya geldi. Etkinliğe 75 anne ve 75 bebek aynı anda katıldı; programda Çocuk Doktoru Mustafa Alper Aykanat eşliğinde soru-cevap, bebek arabalarıyla yürüyüş ve hafif egzersizler planlanmıştı. Katılımcılar, geleneksel olarak gerçekleştirdikleri bu gönüllü buluşmayı kamuya açık alanda sürdürmek istedi.

Etkinlik ve yetkililerin tutumu:

Park yetkilileri, parkın geçtiğimiz yıl imzalanan bir protokol ile Türk Dünyası Vakfı uhdesinden Emlak Yönetim uhdesine devredildiğini hatırlatarak, bu tür etkinlikler için yazılı izin alınması gerektiğini bildirdi. Bu gerekçeyle anneler etkinlik alanından çıkarıldı; yetkililerin müdahalesi kısa süreli gerginliğe yol açtı.

Annelerin tepkisi ve yer değiştirme:

Engelleme üzerine Anne Bebek Hareket Kulübü üyeleri, kucaklarındaki bebeklerle ikişerli sırayla yürüyerek Dede Korkut Parkı'ndan ayrıldı ve etkinliklerini devam ettirmek üzere Kanlıkavak Parkı'na geçti. Olay, park yetkililerinin kamuya açık bir alanda annelere yönelik tutumunun eleştirilmesine neden oldu.

Katılımcıların açıklamaları:

Kulübün kurucusu Eda Arslan durumu 'çok kırıcı' olarak nitelendirdi ve 'Yaklaşık 7-8 aydır bütün parklarımızda gönüllü etkinlikler düzenliyoruz. Alana çıktığımızda durdurulduk ve etkinlik yapılamayacağımız bilgisi verildi. 75 annenin beklediğinden bahsettim; çözüm odaklı olunmasını istedim, ancak hızlı çözüm sağlanmadı' diye konuştu.

Bir diğer katılımcı Özge Yatır, yetkilinin uzlaşmacı olmadığını belirterek 'Orada annelerimizi mağdur etti, parktan çıkmak zorunda kaldık. Masum bir spor etkinliğiydi; daha kısa vadede çözülebilirdi' dedi.

Esma Nur Uyan ise yaşananları şu sözlerle özetledi: 'Dün eğlenmek için geldik, bebeklerimizle masum bir etkinlik yapmak istedik. Burada yapamayacağımız belirtildi ve çıkartıldık. Bu zamana kadar hiç bu şekilde karşılanmadık. Güzel bir ekibiz ama bu olumsuz durumları görmek istemiyoruz.'

Sonuç ve kamu tepkisi:

Etkinliğin durdurulması, hem katılımcılar hem de çevreden geçen bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Anneler, sosyal hayata katılımı teşvik eden bu tür gönüllü etkinliklerin kamu alanlarında daha esnek ve çözüm odaklı yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililerin 'yazılı izin' talebi ve uygulamanın gerekçesi ise tartışmanın merkezinde kaldı.

Olayın ardından taraflar arasında resmi bir açıklama veya ek bir düzenleme bildirilmedi; Anne Bebek Hareket Kulübü benzer faaliyetlerine başka alanlarda devam edebileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR&#039;DE HEPSİ BEBEKLİ OLAN 75 ANNE, EGZERSİZ YAPMAK İÇİN TOPLANDIKLARI DEDE KORKUT PARKI&#039;NDAN...

ESKİŞEHİR'DE HEPSİ BEBEKLİ OLAN 75 ANNE, EGZERSİZ YAPMAK İÇİN TOPLANDIKLARI DEDE KORKUT PARKI'NDAN İZİNSİZ ETKİNLİK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE ÇIKARILDILAR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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