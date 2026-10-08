Çarşamba'da borsa mührü teslimiyle yeni dönem başladı

devir teslim töreni:

Çarşamba Ticaret Borsası'nda 1 Ekim 2026'da gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Selim Yılmaz, görevi önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'dan devraldı. Törende borsanın simgesi olan mühür'ün takdimiyle yeni dönem resmen başlarken, devir teslimin kurumsal hafızanın korunması ve deneyimin aktarılması açısından önemi vurgulandı.

kazım yılmaz'ın değerlendirmesi:

Uzun yıllara dayanan hizmet sürecine değinen Kazım Yılmaz, 1991'de başlayan Çarşamba Ticaret Borsası yolculuğuna ve 2009'dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak üstlendiği göreve dikkat çekti. Yılmaz, kuruluştan bugüne oluşan tecrübe, kurumsal hafıza ve güçlü yapının yeni dönemde de gelişerek devam etmesini istediklerini belirtti ve 'bu birikimin daha ileriye taşınacağına inanıyorum' şeklinde temennisini paylaştı.

selim yılmaz'ın öncelikleri:

1 Ekim 2026 seçimleriyle görevi devralan Selim Yılmaz, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak sorumluluğun kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Selim Yılmaz, geçmişten gelen kurumsal birikimi koruyup yeni dönemin ihtiyaçları ve imkanlarını dikkate alarak Borsa'yı ileriye taşımayı, üyelerin yanında olmaya ve Çarşamba'nın üretimine, ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tören sırasında karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı, Kazım Yılmaz yeni başkana çiçek takdim etti ve iki başkan günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Mührün teslimi, borsanın kurumsal sorumluluğunu simgeleyen önemli bir ritüel olarak yeni yönetimin görevlerine başlamasının işareti oldu.

ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAZIM YILMAZ’(SAĞDAKİ) SOLDAKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN SELİM YILMAZ,