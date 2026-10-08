Balıkesir'de üniversite ve kamu sosyal hizmetlerde akademik iş birliği kurdu

Üniversite, valilik ve il müdürlüğü ortak çalışmayla sosyal hizmetleri güçlendirecek

Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "Sosyal Hizmet Alanında Bilimsel, Akademik ve Uygulama İş Birliği Protokolü" imzalandı. Törene protokolü kurumlar adına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün birlikte imza koydu.

Protokolün kapsamı:

İş birliği; çocuk hizmetleri, Çocuk Hakları İl Komitesi çalışmaları, koruyucu aile hizmetleri, Okul Destek Programı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri ile huzurevi ve geriatrik hizmetler başta olmak üzere geniş bir alanı kapsıyor. Amaç, saha uygulamaları ile akademik birikimi bir araya getirerek hizmet kalitesini artırmak olarak açıklandı.

Geriatrik bakım ve sağlık desteği:

Protokol özelinde, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinlerine yönelik hizmetlerin, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı (Geriatri BD) tarafından akademik bilgi ve uzmanlıkla desteklenmesi öngörülüyor. Bu çerçevede geriatrik bakım, sağlık takipleri ve rehabilitasyon süreçlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Protokolle ayrıca çocukların haklarının korunması, okul dışı zamanlarının değerlendirilmesine yönelik Okul Destek Programı uygulamalarının güçlendirilmesi, koruyucu aile hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve SED hizmetlerinden yararlanan çocuklara yönelik desteklerin arttırılması hedefleniyor.

İmza töreninde görüşlerini aktaran İsmail Ustaoğlu, Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Emine Böçkün, protokolün kurumlar ve hizmet alanı için hayırlı olmasını dilediklerini belirtti. İş birliğinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte kurumlar arası koordinasyonun ve saha odaklı akademik desteğin güçlenmesi bekleniyor.

BALIKESİR’DE SOSYAL HİZMETLERDE ÜNİVERSİTE-KAMU İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR