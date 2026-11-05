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çöp konteynerinde bulunan bebeğin davasında adli tıp raporu okundu

Kocaeli'de 19 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi Emine N.Ö.'nün akıl sağlığının yerinde olduğu raporlandı; tutukluluk sürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:57

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çöp konteynerinde bulunan bebeğin davasında adli tıp raporu okundu

kocaeli davasında adli tıp raporu okundu

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 19 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin annesi Emine N.Ö. hakkında hazırlanan adli tıp raporu mahkeme heyetine sunuldu. Raporda sanığın çeşitli dissosiyatif belirtiler yaşadığı not edilse de Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından akıl sağlığının yerinde olduğu değerlendirildi.

olayın detayları:

Olay, 27 Mayıs 2007 tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelmiş; göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebek bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili parmak izi delili üzerinden failin kimliği tespit edildi.

Şüpheli Emine N.Ö., polis ekiplerince 18 Kasım 2025 tarihinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalama sonrası yapılan DNA eşleştirme işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

mahkeme süreci ve adli bulgular:

Sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanığın avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın daha önce akut dissosiyasyon ve dissosiyatif amnezi belirtileri gösterdiğinin dosyada yer aldığını belirtti ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi raporunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun bildirildiği mahkemece okundu.

Mahkeme, davada halen beklenen hususların bulunduğunu vurguladı: özellikle bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ile ilk yapılan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin istenen belgelerin gelmesi bekleniyor. Bu belgelerin incelenmesine kadar dosyada hüküm kurulamayacağı ifade edildi.

sanığın savunması ve mahkemenin kararı:

İlk celsede, 14 Nisan 2026 tarihli duruşmada konuşan sanık Emine N.Ö., o dönemde psikolojik travma yaşadığını ve hamile olduğunun farkında olmadığını savunmuştu. Sanık ifadesinde, olay günü yaşadıklarını aktarırken, "Bebeğin ağladığını duymadım" ve "Bebeğin boğazındaki kordonu görmedim, hatırlamıyorum" şeklinde beyanlarda bulundu.

Mahkeme heyeti, mevcut rapor ve deliller ışığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Heyet, beklenen belgeler geldikten sonra yeni değerlendirme yapılacağını belirtti.

Dosyada bekleyen belgelerin mahkeme tarafından incelenmesiyle dava sürecinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki duruşmalarda netleşecek.

EMİNE N.Ö. (ARŞİV)

EMİNE N.Ö. (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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