Kokarca istilasına karşı eken tuzak: yapay kışlaklarla popülasyon azaltımı

Proje kapsamı ve hedefler:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime ve günlük hayata zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yeni bir uygulama başlattı. Kahverengi Kokarca Böceği ile Kışlak Yönetimi ve Popülasyon Azaltma Projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Erenler ilçesindeki ormanlık alanlara 100 adet yapay kışlak yuvası yerleştirildi. Projenin temel amacı, zararlının kışlama alışkanlığından yararlanarak bireyleri kışlaklarda toplayıp toplu imha ederek ilkbahardaki çoğalma potansiyelini sınırlandırmaktır.

Pilot uygulama ve yöntem:

Uygulamada kışı geçirmek için sıcak ve korunaklı alan arayan kahverengi kokarcaların doğal kışlak yerine yerleştirilen yuvalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yerleştirilen yapay kışlaklar, kimyasal mücadelenin mümkün olmadığı veya sınırlı kaldığı alanlarda alternatif bir çözüm sunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı açıklamasında, yöntemin saha sonuçlarının yakından takip edileceği ve etkinliğinin değerlendirilerek gerektiğinde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.

Beklenen etkiler ve yaygınlaştırma planı:

Projenin uygulanmasıyla özellikle fındık sezonlarında evleri ve bahçeleri istila ederek yaşamı zorlaştıran zararlının sezon öncesi yoğunluğunun azalması bekleniyor. Ayrıca, yerel düzeyde başarı sağlanması halinde projenin Türkiye’de ilk defa uygulanan bu modelinin başka bölgelere yaygınlaştırılması planlanıyor. Erenler pilot uygulamasının sonuçları, kimyasal mücadeleye alternatif stratejilerin geliştirilmesi ve entegre zararlı yönetimi çerçevesinde değerlendirilecek.

Proje, hem tarımsal verimliliği korumayı hem de halkın yaşam konforunu artırmayı amaçlayan yerel düzeyde inovatif bir müdahale olarak öne çıkıyor. Sahadaki izleme ve değerlendirme süreci tamamlandıkça uygulamanın etkinliği hakkında daha somut bulgular paylaşılacak.

SAKARYA'DA "KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE KIŞLAK YÖNETİMİ VE POPÜLASYON AZALTMA PROJESİ" KAPSAMINDA ZARARLIYLA MÜCADELE AMACIYLA 'YAPAY KIŞLAK' YÖNTEMİ DEVREYE ALINDI.