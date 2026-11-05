Çanakkale'de geniş çaplı denetim: tutuklanan 12 şüpheli cezaevine gönderildi

Çanakkale'de jandarma denetimleri sonuç verdi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulamaya 332 asayiş timi ve bin 734 jandarma personeli katıldı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler 12 ilçede yapıldı. Kontrol edilen yerler arasında 375 umuma açık işletme, 148 metruk bina, 124 park ve bahçe, 152 günübirlik konaklama işletmesi ile 118 otel ve pansiyon bulunuyor. Sahada ayrıca 10 bin 27 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 4 bin 58 araç kontrol edildi ve 12 araç trafikten men edildi.

operasyon ve yakalamalar:

JASAT (Jandarma Dedektifleri) ile asayiş timlerinin çalışmalarında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 19 ayrı suçtan toplam 50 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Toplamda JASAT ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Denetimlerin amacı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı ve benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.