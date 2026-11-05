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Park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karasu İstiklal Caddesi'nde park halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, araçta hasar var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Park halindeki panelvan araçta yangın çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir panelvan araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Müdahale ve olay yeri çalışması:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; yetkililer, olayla ilgili ilk değerlendirmelerde bölgedeki güvenliğin sağlandığını bildirdi. Müdahale sırasında çevredeki vatandaşların bilgilendirildiği ve güvenlik şeridi oluşturulduğu öğrenildi.

Hasar durumu ve inceleme:

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması en önemli olumlu gelişme olarak kayda geçti.

KARASU İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN PANELVAN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA...

KARASU İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN ALEV ALAN PANELVAN ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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