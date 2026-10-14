Dolar 49,3879 +0,04%
Euro 55,0066 -0,46%
Bist 12.165,96 -0,69%
Altın Gram 6.552,61 -1,21%
EUR/USD 1,1131 -0,65%
Brent Petrol 105,85 +0,15%
--°

Cop31 hazırlıklarında üçlü iş birliği vurgusu

Murat Kurum, Chris Bowen ve Simon Stiell ile çevrim içi görüşmede Antalya'da düzenlenecek COP31 hazırlıklarını ve Eylem Gündemini ele aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Cop31 hazırlıklarında üçlü iş birliği vurgusu

Görüşmenin kapsamı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar ve toplantının ana gündemini oluşturan Eylem Gündemi ele alındı.

Görüşme, tarafların iş birliği mekanizmalarını güçlendirme ve farklı paydaşların katkılarını COP31 çıktılarına yansıtma amacı taşıdı. Katılımcılar, süreçte şeffaflığın ve çok paydaşlı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Kurum'un kararlılığı ve öncelikler:

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında toplantının verimli geçtiğini belirterek, çok sıkı iş birliği ile tüm tarafların bir araya gelmesini ve farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkı vermesini istediklerini vurguladı. Kurum, COP31'i "küresel iklim eyleminde somut sonuçların alındığı, güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası iş birliğinin sahada karşılık bulduğu bir dönüm noktası" haline getirme kararlılığını yineledi.

Üçlü görüşme, hazırlık sürecinde koordinasyonun artırılmasına, Eylem Gündemi'nin netleştirilmesine ve tarafların politika önceliklerinin uyumlaştırılmasına yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı. Toplantı, COP31 sürecinde somut adımların ve geniş katılımlı müzakerelerin önemine işaret etti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI...

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI BOWEN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İCRA SEKRETERİ STIELL İLE GÖRÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı
images

Ümraniye'den Elazığ'a güneşle tasarruf ve hizmet modeli
images

Antalya'da sağanak alarmı: belediyenin 464 personel ve 347 makinesiyle seferberl...
images

Nürnberg heyeti antalya'da iklim ve sürdürülebilirlik uygulamalarını inceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Üniversitelerde eğitim dönüşümü: teoriden uygulamaya, mikrokredilerle yetkinlik odaklı model

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın