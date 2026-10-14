Cop31 hazırlıklarında üçlü iş birliği vurgusu

Görüşmenin kapsamı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar ve toplantının ana gündemini oluşturan Eylem Gündemi ele alındı.

Görüşme, tarafların iş birliği mekanizmalarını güçlendirme ve farklı paydaşların katkılarını COP31 çıktılarına yansıtma amacı taşıdı. Katılımcılar, süreçte şeffaflığın ve çok paydaşlı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Kurum'un kararlılığı ve öncelikler:

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında toplantının verimli geçtiğini belirterek, çok sıkı iş birliği ile tüm tarafların bir araya gelmesini ve farklı fikirlerin COP31 çıktılarına katkı vermesini istediklerini vurguladı. Kurum, COP31'i "küresel iklim eyleminde somut sonuçların alındığı, güçlü kararların hayata geçirildiği ve uluslararası iş birliğinin sahada karşılık bulduğu bir dönüm noktası" haline getirme kararlılığını yineledi.

Üçlü görüşme, hazırlık sürecinde koordinasyonun artırılmasına, Eylem Gündemi'nin netleştirilmesine ve tarafların politika önceliklerinin uyumlaştırılmasına yönelik adımların atılmasına zemin hazırladı. Toplantı, COP31 sürecinde somut adımların ve geniş katılımlı müzakerelerin önemine işaret etti.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI BOWEN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İCRA SEKRETERİ STIELL İLE GÖRÜŞTÜ.