şırnak’ta bir haftalık asayiş ve narkotik operasyonlarında 179 yakalama, 3 tutuklama

Şırnak'ta 9-16 Kasım operasyonlarının özeti

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve olaylara karışan 179 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

narkotik operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ekipler tarafından ele geçirilen maddeler ve miktarları şöyle: 271,51 gram esrar, 9,60 gram skunk, 5,44 gram metamfetamin, 2,20 gram eroin, 19,83 gram sıvı metamfetamin, 1,40 gram kokain, 2,53 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 1 adet bong aparatı. Bu operasyonlar kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı; şüphelilerden 18'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

asayiş çalışmaları:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir haftada toplam 146 asayiş olayı kayda geçti. Bu olaylar; kişilere karşı 51, takibi gereken 44, malvarlığına karşı 24 ve topluma karşı 27 olarak sınıflandırıldı. Söz konusu olaylarla ilgili 80 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 78 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

aranan şahıslar ve teslim işlemleri:

İl genelinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 kişi de yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Emniyet birimleri, operasyonlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve şüphelilerle ilgili yasal süreçlerin adli mercilerce yürütüldüğünü bildirdi.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 09-16 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE ŞÜPHELİ KONUMUNDA BULUNAN TOPLAM 179 KİŞİ YAKALANDI. OPERASYONLAR KAPSAMINDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI.