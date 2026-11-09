Çorlu'da dönel kavşakta çarpışma: 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Dün gece saatlerinde, Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiindeki dönel kavşakta meydana gelen kazada, Barış Karateke (20) yönetimindeki motosiklet ile İsmail B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Barış Karateke olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette artçı olarak bulunan G.K. ise yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve trafik düzenlemesi:

Sürücülerin ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızla ulaşmasıyla ilk müdahaleler gerçekleştirildi. Bölgedeki dönel kavşakta meydana gelen kaza nedeniyle trafik ekipleri kısa süreli trafik düzenlemesi uyguladı; kazanın ani çarpışma etkisi sonucu ortaya çıktığı bildirildi.

soruşturma ve delillerin toplanması:

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Ekipler, güvenlik kameraları, görgü tanıkları ile her iki aracın konumunu ve yol koşullarını değerlendiriyor. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin tespitlerin soruşturma tamamlandıktan sonra açıklanacağını bildirdi.

Yetkililer ayrıca, kavşaklarda hız kontrolü ve dikkatli sürüşün önemine vurgu yaparak, bilgi sahibi olan tanıkların polisle iletişime geçmesini istedi.

BARIŞ KARATEKE