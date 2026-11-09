Fatih'te park halindeki minibüsün yangını 6 aracı kullanılamaz hale getirdi

Fatih'te sabah yangını kısa sürede 6 araca sıçradı

İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde çıkan araç yangını, sokakta paniğe yol açtı. Olay, Gümrük Mahallesi Özgüven Sokakta saat 06.00 civarında başladı. İddiaya göre park halindeki bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara sıçradı.

iletişim ve müdahale:

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan tespitlerde 6 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

görgü tanıklarının anlattıkları:

Yangında araçları zarar görenlerden Ozan Kılıçarslan, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Sabaha karşı bir araba alev alıyor. Biz de seslere uyanıp geldik. Benim arabam haricinde birkaç komşumuzun arabası da hasar gördü. Aracımızı şu an çekiciye alacağız. Benim bildiğim 5 ya da 6 araba olması lazım. Minibüs tarzında bir araçtan çıkmış."

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan ön incelemede yangının kaynağı ve gelişimiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Çevrede yaşayan vatandaşlarda maddi hasar dışında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL’UN FATİH İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR SERVİS MİNİBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜREDE BÜYÜYEREK 5 ARACA DAHA SIÇRADI. ARAÇLAR ALEVLERE TESLİM OLURKEN, BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLAN YANGINDA ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ.