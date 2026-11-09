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Tarihi Arap Şükrü Sokağı yamaçında terk edilmiş ev alevlere teslim oldu

Bursa Osmangazi'de Arap Şükrü Sokağı yamaçındaki metruk evde çıkan yangın, itfaiyenin zorlu müdahalesiyle kontrol altına alındı; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarihi Arap Şükrü Sokağı yamaçında terk edilmiş ev alevlere teslim oldu

Tarihe yakın noktada çıkan yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tarihi Arap Şükrü Sokağı'nın yamaç kısmında bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm yapıyı saran alevler mahallede paniğe yol açtı.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yamacın bulunduğu dar ve zorlu arazi koşullarına rağmen yangına müdahale etti. Ekiplerin alevlerle mücadelesi ve yangının çevreye yayılmasını önleme çalışmaları kent kameralarına yansıdı.

kontrol ve soruşturma:

Uzun uğraşlar sonucunda yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili olarak can kaybı ya da yaralanma konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

BURSA&#039;DA TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ SOKAĞI&#039;NIN YAMACINDA BULUNAN METRUK EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

BURSA'DA TARİHİ ARAP ŞÜKRÜ SOKAĞI'NIN YAMACINDA BULUNAN METRUK EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN DAR VE ZORLU ALANDA ALEVLERLE MÜCADELESİ KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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