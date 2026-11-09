Mut'ta kaybolan 70 yaşındaki kadın için arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmaları sürüyor:

Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nden 5 Kasım'dan bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için yürütülen arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesiyle ekipler harekete geçti.

Ekipler ve kullanılan yöntemler:

Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. Bölgede jandarma ve motorize ekiplerin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma personeli görev alıyor ve yerel halkın desteğiyle tarama yapılıyor.

Ayrıca arama çalışmalarına İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği de sağlanıyor. Ekipler, kaybolma ihbarının geldiği 5 Kasım tarihinden itibaren Hisar, Kışla ve Zeyne çevresinde sistemli taramalar gerçekleştiriyor.

Yetkililer ve aile yakınları, aramaların aralıksız sürdüğünü belirtiyor ve bölgedeki arama faaliyetlerinin bugün de devam ettiği bildirildi.

MUT İLÇESİNDE 5 KASIMDAN BU YANA KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 70 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.