Ayvacık'ta zeytinlik ve ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki hasta için aramalar sürüyor

Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy köyünde bir haftadır haber alınamayan 80 yaşındaki Zeynep Öztürk için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar, bölge halkı ve kurum ekiplerinin koordinasyonuyla sürdürülüyor.

arama çalışmasının detayları:

Yetkililer, Öztürk'ün Yukarıköy'deki evinden kaybolduğunun bildirildiğini ve aramaların öncelikle köy çevresindeki zeytinlik, makilik ve ormanlık alanlarda yoğunlaştığını aktarıyor. Sahada görev yapan ekipler, yürüyerek ve iz takip köpekleriyle bölgeleri tarıyor.

Arama faaliyetlerine AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanı sıra jandarma iz takip köpekleri de katılıyor. Çalışmalar, bölgenin topografik yapısı ve bitki örtüsünün zorluğu göz önünde bulundurularak planlanıyor.

ekiplerin müdahale ve koordinasyonu:

Ekipler arasında iletişim ve koordinasyonun kesintisiz devam ettiği belirtiliyor; arama planları sahadaki koşullara göre güncelleniyor. Yetkililer, bölge sakinlerinden de olası gözlemler için bilgi paylaşmalarını istiyor. Arama kurtarma çalışmaları sonuçlanana dek ekiplerin bölgede yoğun biçimde çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

AYVACIK İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ SABAH SAATLERİNDE KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI İÇİN ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.