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Çorlu'da kuvvetli rüzgar metruk binanın bir bölümünü çökertti, otomobil zarar gördü

Çorlu'da etkili rüzgar, önceden boşaltılmış 2 katlı metruk binanın bölümünü çöktürdü; kopan parçalar park halindeki otomobile zarar verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 23:09

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorlu'da kuvvetli rüzgar metruk binanın bir bölümünü çökertti, otomobil zarar gördü

Çorlu'da metruk binanın çökmesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kuvvetli rüzgarın etkisiyle önceden boşaltıldığı öğrenilen 2 katlı müstakil evin bir bölümü çöktü. Olayın saat 19.00 civarında gerçekleştiği bildirildi.

Olay yeri ve zarar:

Binadan kopan parçalar, önünde park halinde bulunan ve plakası 22 DT 223 olan otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın diğer bölümlerinde de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik şeridi oluşturup vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi.

Hasar gören otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. Yetkililer, çökme sebebini tespit etmek ve benzer riskleri önlemek amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR, METRUK BİR YAPIDA ÇÖKMEYE NEDEN...

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR, METRUK BİR YAPIDA ÇÖKMEYE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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