Dolar 48,9959 +0,02%
Euro 55,5989 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,58 +0,84%
EUR/USD 1,1346 -0,24%
Brent Petrol 96,15 -1,72%
--°

Milli takım Riva'da Belçika sınavına başladı

A Milli Takım, 2 Ekim'de Belçika ile oynayacağı maça Riva'daki antrenmanla hazırlandı; Montella yönetimindeki çalışma yarın 17.00'de sürecek.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Milli takım Riva'da Belçika sınavına başladı

Hazırlık antrenmanı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı Belçika sınavının hazırlıklarına Riva'da başladı.

Dün İtalya karşılaşmasında belirli süre forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada çalıştı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; çeviklik çalışması ve sprint koşularının ardından top kapma çalışması yapıldı ve idman taktik oyunla tamamlandı.

Sakatlık ve katılım durumu:

İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu bugünkü antrenmana katılmadı.

A Milli Takım hazırlıklarını yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA 2 EKİM CUMA GÜNÜ DEPLASMANDA BELÇİKA İLE...

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA 2 EKİM CUMA GÜNÜ DEPLASMANDA BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA RİVA'DA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yılmaz: 5 bin 555 tesisle gençlerin spor yolunu güçlendiriyoruz
images

Dursun Özbek EFC yönetim kurulunda: Galatasaray ve Türk futboluna köprü olacak
images

Fenerbahçe'de Vesely'ye büyük veda: sarı-lacivert uğurlama
images

Hazırlıklar son hız: Trabzonspor samsunspor maçına çalıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli’de mobilya mağazası yangınında yoğun ekip müdahalesi sürüyor

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan