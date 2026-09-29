Fenerbahçe'de Vesely'ye büyük veda: sarı-lacivert uğurlama

Fenerbahçe'de Jan Vesely için veda seremonisi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Bayern Münih maçı öncesinde Çek oyuncu Jan Vesely için özel bir veda organizasyonu gerçekleştirdi. Profesyonel basketbol kariyerini noktalayan Vesely, sarı-lacivertli camiadan törenle uğurlandı.

takdim ve tribün anları:

Müsabaka öncesinde Vesely'ye kulüp tarafından özel tasarlanmış bir forma takdim edildi. Formayı Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier ve Takım Menajeri Cenk Renda birlikte sundu. Ayrıca Vesely'nin Fenerbahçe formasıyla beraber oynadığı sporcuların gönderdiği mesajlardan oluşan bir video dev ekranda izletildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar da Çek yıldız için özel bestelenen 'Jan Vesely, uçalım Vesely, smacı basmadan duramıyorum' tezahüratıyla oyuncuyu tribünde uğurladı.

vesely'nin fenerbahçe dönemi ve başarıları:

Jan Vesely, 2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi ve bu süreçte kulüple önemli başarılar yaşadı. Vesely, sarı-lacivertlilerle bir Euroleague şampiyonluğu ve dört Türkiye Ligi şampiyonluğu elde etti; ayrıca 2019'da Euroleague MVP'si seçildi. Kulüp içinden ve taraftarlardan gelen veda organizasyonu, Vesely'nin Fenerbahçe'deki katkılarını anma ve kariyerini onurlandırma amacı taşıdı.

Seremoni, maç öncesi duygusal anlar yaşatırken, Fenerbahçe camiası deneyimli oyuncuyu coşkuyla uğurladı ve Vesely'nin kulübe kattığı değerler bir kez daha hatırlandı.

PROFESYONEL BASKETBOL KARİYERİNİ NOKTALANDIRAN ÇEKYALI SPORCU JAN VESELY İÇİN FENERBAHÇE-BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ ÖZEL VEDA SEREMONİSİ DÜZENLENDİ.