Çorum kampüsünde yeni ibadet alanı: Hitit Üniversitesi uygulama camii açıldı

Açılış töreni ve program akışı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum ziyaretinde Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılış törenine katıldı. Açılış programında cemaatle birlikte öğle namazını kılan Bakan Çiftçi, namazın ardından edilen dualara eşlik ederek vatandaşlara hitap etti.

Tören sırasında Çiftçi, caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek duygularını paylaştı. Konuşmasında, namaz öncesinde hoca tarafından okunan Aşr-ı Şerif mealine atıf yaptı ve bunun cemaat için taşıdığı anlamı vurguladı.

Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Çiftçi konuşmasında şunları dile getirdi: ’Bugün sizlerle bu vesileyle, güzel bir vesileyle bir arada olmaktan, bu caminin açılışında bulunmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Az önce öğle namazını kıldık. Namazdan önce hocamızın okumuş olduğu Aşr-ı Şerif’te, ’Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmayan kişiler imar ve inşa ederler. Gerçek kurtuluşa ermesi beklenen kişiler de onlardır’ mealinde bir ayet okumuştu’.

Ayrıca camilerin ve hayır eserlerinin sadaka-i cariye olduğunu belirterek Peygamberimiz’in hadisini hatırlattı: ’Peygamberimiz de ’Kim bir mescit veya cami inşa ederse Allah da ona cennette bir köşk inşa eder’ buyuruyor. Dolayısıyla bizim inancımızda bütün camiler, mescitler, yollar, köprüler, taziye evleri, hepsi birer sadaka-i cariye cinsinden. Ve burada maddi, manevi katkısı olanların kıyamete kadar amel defterleri inşallah açık kalacak. Ve buralarda ibadet edildiği müddetçe onlar da nasipdar olacaklar’.’

Caminin kampüse katkısı ve katılımcılar:

Çiftçi, caminin üniversite kampüsüne yakıştığını ifade ederek hayırseverlere teşekkür etti ve sözlerini Arif Nihat Asya’nın dizeleriyle sonlandırdı: ’Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslüman’sız bırakma Allah’ım.’

Açılış programına Çorum Valisi Ali Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, hem ibadet hem de toplumsal dayanışma vurgusuyla tamamlandı; katılımcılar emeği geçenlere teşekkür etti ve caminin hayırlı olmasını diledi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ÇORUM'DA HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ UYGULAMA CAMİİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ